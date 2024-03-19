Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата
Молдавия объявила одного из сотрудников посольства России персоной нон грата
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов получил уведомление, что одного из сотрудников дипмиссии объявили персоной нон грата, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале.
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"Посол Российской Федерации Олег Васнецов вызван в МИД. Посол Российской Федерации был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну", — заявили в ведомстве.
Васнецов во вторник прибыл в Министерство иностранных дел Молдавии, его вызвали из-за открытия избирательных участков для выборов президента России на территории Приднестровья. МИД Молдавии не анонсировал вызов дипломата.
Как сообщили РИА Новости в МИД России, Москва даст соответствующий ответ на действия Кишинева.
Источник РИА Новости в Москве, комментируя высылку дипломата, назвал это местью за демократию. По его словам, этот шаг наглядно иллюстрирует сущность нынешних молдавских властей.
Кишинев разрешил Москве открыть в республике только один избирательный участок для выборов президента. При этом власти Молдавии призвали Россию отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанного Приднестровья и пригрозили ответными мерами.
Но в итоге в Приднестровье, где проживают более 200 тысяч российских граждан, открыли шесть избирательных участков.
Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит из-за этого ответные меры против Москвы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР из-за опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
На предыдущих выборах президента России в марте 2018 года на территории Молдавии были открыты три избирательных участка, а в Приднестровье еще 24.