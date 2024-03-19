https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html

Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата

Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 19.03.2024

Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов получил уведомление, что одного из сотрудников дипмиссии объявили персоной нон грата, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:48

2024-03-19T11:48

2024-03-19T14:24

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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов получил уведомление, что одного из сотрудников дипмиссии объявили персоной нон грата, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдавии в Telegram-канале."Посол Российской Федерации Олег Васнецов вызван в МИД. Посол Российской Федерации был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну", — заявили в ведомстве.Васнецов во вторник прибыл в Министерство иностранных дел Молдавии, его вызвали из-за открытия избирательных участков для выборов президента России на территории Приднестровья. МИД Молдавии не анонсировал вызов дипломата.Как сообщили РИА Новости в МИД России, Москва даст соответствующий ответ на действия Кишинева.Источник РИА Новости в Москве, комментируя высылку дипломата, назвал это местью за демократию. По его словам, этот шаг наглядно иллюстрирует сущность нынешних молдавских властей.Кишинев разрешил Москве открыть в республике только один избирательный участок для выборов президента. При этом власти Молдавии призвали Россию отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанного Приднестровья и пригрозили ответными мерами.Но в итоге в Приднестровье, где проживают более 200 тысяч российских граждан, открыли шесть избирательных участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит из-за этого ответные меры против Москвы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР из-за опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.На предыдущих выборах президента России в марте 2018 года на территории Молдавии были открыты три избирательных участка, а в Приднестровье еще 24.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

https://ria.ru/20240318/sandu-1933978601.html

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, в мире, майя санду, москва