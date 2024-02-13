https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023-2024 годах

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 13.02.2024

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023-2024 годах

прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:55

2024-02-13T10:55

2024-02-13T13:21

справки

россия

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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202411 февраля прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 февраля, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления – наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности. С 9 по 11 февраля в Казбековском районе Дагестана за медицинской помощью в районную больницу с признаками пищевого отравления обратились более 30 человек, которые ели в столовой на территории медресе. Госпитализировали 16 человек, в том числе детей в возрасте от шести до 17 лет. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в пищеблоке кафе, едой из которого отравились люди, были выявлены грубые нарушения санитарных правил. Работа заведения приостановлена. По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей. 6 февраля в Ессентуках (Ставропольский край) с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка. За день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион. 1 февраля в Иркутске с признаками пищевого отравления в больницу обратились 16 человек, большая часть из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Были госпитализированы девять взрослых и двое детей. Их состояние оценивалось как удовлетворительное и средней степени тяжести. По данным СК РФ, в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, его работа была приостановлена. 15-17 января в Советском районе Новосибирска у 25 человек после употребления роллов, которые они купили в одном из местных предприятий общепита, была выявлена острая кишечная инфекция. Причиной массового отравления стали нарушения санитарного законодательства компанией. Работа службы доставки суши была приостановлена. 202321 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что 107 человек, включая 23 детей, отравились шаурмой во Владимире. Около половины пострадавших были госпитализированы. О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило 17 августа. Предварительно, граждане ели шаурму в нескольких разных точках общепита. По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.29 июля Следственное управление СК РФ по Республике Алтай сообщило, что 67 детей, отдыхавших в детском лагере в Шебалинском районе, обратились к врачам из-за отравления. У всех были выявлены признаки кишечного заболевания. Больным оказали помощь, их состояние оценивалось как удовлетворительное. Всего в лагере на тот момент отдыхали более 350 детей.28 июля в подмосковном Красногорске 38 работников одного из предприятий обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, 34 человека были госпитализированы. Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.13 июля УФССП Приамурья сообщило, что в поселке Прогресс Амурской области в детском саду "Золотая рыбка" отравились 17 детей. Специалисты Роспотребнадзора выявили в детском саду нарушения санитарного законодательства. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек и другое. Деятельность учреждения была приостановлена по решению суда на 60 суток.11 июля стало известно, что в городе Орске Оренбургской области йогуртом отравились 36 воспитанников семи детских садов, девять детей были госпитализированы. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора заявляли, что в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте был обнаружен стафилококковый энтеротоксин. По мнению специалистов, отравление малышей было вызвано грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил – хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов. Управление Роспотребнадзора по региону выяснило, что воспитанники детсадов отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия была временно приостановлена.6 июля пресс-служба минздрава Челябинской области сообщила, что в Магнитогорске после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" госпитализированы 25 человек. По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно было закрыто с 5 июля.4 июля стало известно, что в селе Куанда Забайкальского края 11 человек отравились после употребления мяса дикого медведя. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.30 июня управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что после посещения ресторана Grand Bianco (ООО "ТК "Арсенал трейд") отравились 95 человек, из них – 76 дети. По данным ведомства, в ресторане 24-25 июня проходили банкеты для выпускников шести городских школ, а также их родителей. Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил работу ресторана на 90 суток.4 июля Роспотребнадзор сообщил, что в оздоровительном лагере "Белые горы" в Приамурье в период с 28 июня по 1 июля отравились 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса. Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, где были носители норовируса, также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей. 29 июня региональный Роспотребнадзор временно приостановил деятельность лагеря. 3 июля Бурейским районным судом оздоровительный лагерь "Белые горы" признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановили на 60 суток.25 июня в Омске 19 учащихся в возрасте 11-17 лет, приехавших из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как отмечается в Telegram-канале "Омский Роспотребнадзор", заболевшие дети были обследованы на кишечную группу инфекций бактериальной и вирусной этиологии, у всех обнаружена РНК норовируса генотипа 2. Выяснилось, что доставкой готовой еды, которой отравились школьники, занималась женщина, в одиночку у себя дома готовившая блюда, она оказалась носительницей норовируса, ее отстранили от работы.В середине июня в Братске (Иркутская область) было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу". Число пострадавших составило 103 человека. По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе была обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице. Россельхознадзор по Иркутской области сообщил, что причиной массового отравления сальмонеллой в шаурме в кафе Братска стали наггетсы из просроченного куриного мяса, которое без документов поставляли красноярские предприниматели. Владелец кафе был отправлен под домашний арест.В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.26 мая управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что после посещения ресторана японской кухни в Тавде острой кишечной инфекцией заразились 24 человека – 23 клиента и один сотрудник. Лабораторно был установлен возбудитель инфекции – сальмонелла. Отмечается, что в ресторане специалисты выявили санитарно-эпидемиологические нарушения, среди них есть "допуск к работе сотрудников без данных медосмотра" и "неудовлетворительное состояние разделочного инвентаря". Работа заведения была приостановлена.8 мая в Башкирии в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратилось 17 человек, в том числе девять несовершеннолетних с признаками пищевого отравления. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что днем ранее потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в городе Мелеузе. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Деятельность киоска была приостановлена.В начале мая в Хабаровском крае после посещения кафе "Сиеста-фуд" отравились 13 человек. По данным расследования, причиной острой кишечной инфекции у посетителей заведения стало употребление в пищу сэндвичей, онигири и другой еды. Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе нарушение требований к обработке продукции, технологии приготовления, условий хранения, режима уборки, личной гигиены.В апреле в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) 29 человек отравились продукцией суши-бара. Пострадавшие обратились за помощью к врачу. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Марий Эл, по результатам лабораторных исследований были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе предприятия общественного питания. Работа заведения была приостановлена.В марте в Коврове Владимирской области 26 человек, в том числе двое детей, обратились за помощью в медицинское учреждение после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города. У пострадавших были обнаружены признаки пищевого отравления. В отношении владельца заведения было возбуждено дело об административном правонарушении в части нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.В период с 16 по 20 марта в поселке Лондоко-завод в Еврейской автономной области 29 человек, в том числе 27 детей школьного и дошкольного возраста, обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции после употребления питьевой воды. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, причинами отравления стали неправильные действия работников водоснабжающей организации.В феврале в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились продукцией торговой марки Good Food. При этом 50 человек заболели острым гастроэнтеритом. Работа компании была приостановлена. Специалисты отдела надзора за общественным питанием регионального управления Роспотребнадзора выявили в цехе, где готовилась пища для доставки, нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В итоге производство было временно закрыто на 90 дней.17 февраля в челябинском лицее №142 произошло массовое отравление учащихся. Трое детей были госпитализировали, еще около 40 человек были отправлены на амбулаторное лечение. В учебном заведении была обнаружена РНК норовируса. Ее в ходе эпидемиологического расследования выявили у одного из сотрудников пищеблока и у части заболевших. В пищеблоке и других помещениях провели дезинфекцию. Персонал столовой был временно отстранен от работы.С 16 по 19 января в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочной. 15 человек заболели острой кишечной инфекцией, 11 из них были госпитализированы. Среди заболевших были пять подростков 16-17 лет. У клиентов кафе лабораторный анализ выявил норовирус второго типа. И его же нашли при обследовании сотрудников заведения общепита. Кроме того, в пробах, взятых из готовых блюд и нарезанных овощей, обнаружили кишечную палочку. Закусочная была временно закрыта. Ее владельцу выдали предписание провести дезинфекцию и отстранить от работы сотрудников-носителей инфекции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)