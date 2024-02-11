https://ria.ru/20240211/delo-1926733719.html

После массовых отравлений в Дагестане завели уголовное дело

После массовых отравлений в Дагестане завели уголовное дело - РИА Новости, 11.02.2024

После массовых отравлений в Дагестане завели уголовное дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Дагестане по факту отравления более 30 человек едой из кафе в селе Дылым Казбековского района,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T20:05

2024-02-11T20:05

2024-02-11T20:06

происшествия

россия

здоровье - общество

казбековский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 11 фев — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Дагестане по факту отравления более 30 человек едой из кафе в селе Дылым Казбековского района, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК России по республике. "Следователями республиканского следственного управления СК России по Республике Дагестан по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, с 9 по 11 февраля за медицинской помощью в Казбековскую районную больницу с признаками пищевого отравления обратились более 30 человек, которые ели в столовой на территории медресе. Госпитализировали 16 человек, в том числе детей в возрасте от шести до 17 лет. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в пищеблоке кафе, едой из которого отравились люди, выявлены грубые нарушения санитарных правил. Работа заведения приостановлена. Предварительно, причиной отравления людей стал майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. Специалисты установили, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров. По данным регионального Роспотребнадзора, общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей (ранее в районной администрации сообщали о 41 заболевшем). У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

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происшествия, россия, здоровье - общество, казбековский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)