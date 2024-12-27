https://ria.ru/20241227/ukus_komara-1896406199.html

Маленький укус с серьезными последствиями: что нужно знать о кулицидозе

Аллергия на укусы комаров (Кулицидоз): что делать, как выглядит симптомы, лечение

Маленький укус с серьезными последствиями: что нужно знать о кулицидозе

Лето — пора не только отпусков, но и укусов комаров. Они могут быть опасно для здоровья, так как иногда вызывают сильные аллергические реакции. Врач-аллерголог... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:10:00+03:00

2024-12-27T14:10:00+03:00

2024-12-27T14:10:00+03:00

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Лето — пора не только отпусков, но и укусов комаров. Они могут быть опасно для здоровья, так как иногда вызывают сильные аллергические реакции. Врач-аллерголог "АО Медицина", к.м.н. Сергей Быков и врач аллерголог-иммунолог виртуальной клиники группы компаний BestDoctor Асылзат Бекмамбетова рассказали РИА Новости о причинах появления аллергии на укусы комаров (кулицидоз) и способах лечения.Аллергия на укусы комаровВ теплую погоду при высокой влажности воздуха самки комаров выходят на охоту. Привлекает насекомых пот, свет, углекислый газ и молочная кислота. Достигая цели, самка вводит в маленький сосуд хоботок, впрыскивает слюну для предотвращения свертываемости крови и всасывает ее.Для многих укусы обыкновенных комаров не представляют никакой опасности, лишь дискомфорт — появляется зудящий "пузырек", который со временем проходит. Однако существует группа людей, которые после очередного "нападения" сталкиваются с ужасными реакциями: сыпью, волдырями, отечностью суставов и даже анафилаксией. Все это свидетельствует о наличии аллергии, именуемой медицинским термином "кулицидоз".Причины возникновенияПо словам Асылзат Бекмамбетовой, особенно часто от аллергии на укусы комаров страдают люди с генетической предрасположенностью. Обусловлено это индивидуальной непереносимостью химических веществ, находящихся в комариной слюне."Сенсибилизация (повышенная чувствительность организма к аллергену) происходит после первого укуса: со слюной комара в кровоток поступают чужеродные белки, на которые организм формирует аномальный иммунный ответ. К сожалению, заранее предвидеть такие реакции мы не можем", — объясняет Асылзат Бекмамбетова.Как выглядят симптомы и признакиСтандартной на укус комара может быть небольшая местная реакция в виде болезненного зудящего уртикарного очага. Понять, есть ли аллергическая реакция, помогут следующие проявляющиеся симптомы:Обычно симптоматика возникает спустя несколько секунд после укуса. На месте пораженного участка появляется отек и эритема, достигающие несколько сантиметров в диаметре. В случае укуса в лицо может развиться отек Квинке.Возможные осложненияК основным видам осложнения при тяжелой форме кулицидоза относятся:Если не предпринять никаких мер, состояние может значительно ухудшиться. Например, как отмечает Асылзат Бекмамбетова, множественные укусы с выраженным зудом и их расчесыванием могут повлечь повторное инфицирование кожных покровов. Также на коже могут появиться волдыри, буллы с геморрагическим компонентом (пузырчатые образования, внутри которых мутноватая жидкость), образоваться язвы с последующим рубцеванием и гиперпигментацией. Тяжелые аллергические реакции нередко провоцируют отечность суставов, что приводит к ограничению функций конечности.Еще одна разновидность аллергии — синдром Скитера, который тоже сопровождается осложнениями. После укуса появляются выраженные местные реакции в виде отека, покраснения, буллезных высыпаний с последующим вскрытием и образованием эрозий, а также повышенной температурой, слабостью и общим недомоганием. Симптомами может напоминать рожистое воспаление.ОсобенностиВыраженность симптомов зависит от степени тяжести аллергической реакции организма и возраста человека.У детейКак отмечает Бекмамбетова, тяжелее реакции проходят у маленьких детей. Они подвержены более длительному течению реакции, выраженным отекам, затруднению дыхания с удлиненным выдохом и свистящими хрипами, в том числе к инфекционно-аллергическому отеку гортани.У взрослыхТяжелые симптомы у взрослых наблюдаются чуть реже, так как с возрастом иммунная система человека становится крепче. Как отмечает Сергей Быков, к группе риска развития аллергической реакции на укусы комаров относятся люди с мастоцитозом (редким заболеванием, при котором в организме накапливается слишком много лейкоцитов, что вызывает серьезные воспаления и даже повреждение органов) и находящиеся часто в местах скоплений комаров.ДиагностикаПо словам Бекмамбетовой, единого утвержденного стандарта обследования нет. Как правило, первично специалисту необходим будет подробный сбор анамнеза и общий анализ крови. К приему лучше максимально вспомнить точно ли укусил комар, последовательность развития реакций, обязательно провести фотофиксацию проявлений. Далее после беседы и осмотра доктор может назначить специфическое обследование на аллерген комара (анализ крови, кожные тесты)."В настоящее время врачи используют методы лабораторной диагностики на определение специфических IgE-антител к инсектным аллергенам (аллергические реакции, возникающие при контактах с насекомыми)", — комментирует Сергей Быков.Как лечить кулицидозНельзя расчесывать место укуса, чтобы избежать повторного заражения. Для ослабления зуда можно воспользоваться наружными антигистаминными средствами. Пораженную область можно также обработать зеленкой, спиртовой настойкой календулы.При ухудшении общего самочувствия необходима комплексная терапия, которая состоит из применения:Системные реакции лечатся в рамках дневного или круглосуточного стационара.Когда необходима помощь специалистаЕсли после укуса комара все вышеперечисленные симптомы наблюдаются систематически, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.ПрофилактикаЧтобы обезопасить себя от проявления аллергической реакции, важно защититься от насекомых. Эксперты рекомендуют:Также Асылзат Бекмамбетова советует всегда брать с собой аптечку первой помощи при выезде на природу."Профилактические меры и своевременное обращение к врачу помогут начать оперативное лечение и минимизировать все возможные осложнения", — дополняет Быков.

https://ria.ru/20241227/skrab-1883332461.html

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