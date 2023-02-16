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В Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из сервиса доставки - РИА Новости, 16.02.2023
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В Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из сервиса доставки
В Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из сервиса доставки - РИА Новости, 16.02.2023
В Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из сервиса доставки
Более 70 человек признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденному после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:20
2023-02-16T11:20
россия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Более 70 человек признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденному после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ. Ранее управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило, что более 50 человек, употреблявших кулинарную продукцию торговой марки Good Food, заболели острым гастроэнтеритом. Работа компании была приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Признаны потерпевшими более 70 лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что в офисе компании проведен обыск, изъята документация, а также компьютерная техника. Истребованы и приобщены к уголовному делу результаты проверки Роспотребнадзора. "Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавляет СК.
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
11:20 16.02.2023
 
В Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из сервиса доставки

Более 70 жителей Ростова-на-Дону признаны потерпевшими по делу об отравлении от Good Food

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Более 70 человек признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденному после отравления едой жителей Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ.
Ранее управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило, что более 50 человек, употреблявших кулинарную продукцию торговой марки Good Food, заболели острым гастроэнтеритом. Работа компании была приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Признаны потерпевшими более 70 лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в офисе компании проведен обыск, изъята документация, а также компьютерная техника. Истребованы и приобщены к уголовному делу результаты проверки Роспотребнадзора.
"Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавляет СК.
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РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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