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В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области - РИА Новости, 08.02.2024
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15:39 08.02.2024 (обновлено: 15:59 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/otravlenie-1926193036.html
В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области
В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области - РИА Новости, 08.02.2024
В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области
Двадцать пять жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:39
2024-02-08T15:59
происшествия
ессентуки
ивановская область
россия
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Двадцать пять жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. &quot;Шестого февраля текущего года в Ессентуках с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка&quot;, — сообщило ведомство.За день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие устанавливает все обстоятельства.Прокуратура города Ессентуки организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат по ее результатам.
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происшествия, ессентуки, ивановская область, россия, здоровье - общество
Происшествия, Ессентуки, Ивановская область, Россия, Здоровье - Общество
В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области

СК возбудил дело после отравления 23 детей из Ивановской области в Ессентуках

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Двадцать пять жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии, сообщает СУСК по Ставропольскому краю.
«

"Шестого февраля текущего года в Ессентуках с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка", — сообщило ведомство.

За день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие устанавливает все обстоятельства.
Прокуратура города Ессентуки организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат по ее результатам.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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