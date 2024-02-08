https://ria.ru/20240208/otravlenie-1926193036.html

В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области

В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области - РИА Новости, 08.02.2024

В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области

Двадцать пять жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:39

2024-02-08T15:59

происшествия

ессентуки

ивановская область

россия

здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 8 фев – РИА Новости. Двадцать пять жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии, сообщает СУСК по Ставропольскому краю. "Шестого февраля текущего года в Ессентуках с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка", — сообщило ведомство.За день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие устанавливает все обстоятельства.Прокуратура города Ессентуки организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат по ее результатам.

https://ria.ru/20240206/altay-1925631728.html

ессентуки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ессентуки, ивановская область, россия, здоровье - общество