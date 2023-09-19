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Что можно есть и пить при пищевом отравлении: список продуктов для взрослых и детей
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14:30 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/otravlenie-1897233820.html
Диета при отравлении: разрешенные продукты и правила питания
Что можно есть и пить при пищевом отравлении: список продуктов для взрослых и детей
Диета при отравлении: разрешенные продукты и правила питания
Пищевое отравление — это острое заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих большое количество патогенных микроорганизмов. В таком... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:30
2023-09-19T14:30
здоровье - общество
диета
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продукты
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пищевое отравление — это острое заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих большое количество патогенных микроорганизмов. В таком случае больному необходим особый режим питания. О том, что можно есть и пить при отравлении, какие продукты под запретом, сколько придерживаться диеты и как вернуться к привычному рациону, — в материале РИА Новости.Что можно есть и пить при пищевом отравленииПричиной пищевого отравления могут стать некачественные, просроченные продукты — чаще всего это немытые фрукты и овощи, сырая вода, испорченные кисломолочные напитки, мясо и яйца с истекшим сроком годности. Когда в организм вместе с пищей попадают болезнетворные бактерии, они начинают активно размножаться и выделяют токсины, вызывая интоксикацию. В результате появляются характерные симптомы: тошнота, рвота и диарея. При таком состоянии самое важное — снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и пить достаточно жидкости, не допуская обезвоживания.“Диета также компенсирует потерянные микро- и макронутриенты и восстановит водный баланс. В первую очередь необходимо исключить жареную, соленую еду, приправы и специи. Порции должны быть небольшими, но сами приемы пищи – частыми, а введение продуктов – постепенным”, — рассказала РИА Новости врач-терапевт Нэя Гергиева.Признаки и симптомы отравленияСимптомы интоксикации сложно спутать с чем-то другим и возникают они достаточно быстро — первые признаки отравления появляются в течение часа, а иногда хватает и 30 минут. Помимо тошноты, рвоты и диареи, у больного наблюдаются:Особенно чувствительны к отравлениям дети, пожилые и люди с заболеваниями ЖКТ. У них вероятность развития тяжелой формы заболевания выше. В таком случае отравление сопровождается следующими симптомами:При практически безостановочной рвоте (около часа, у детей до 10 лет – 30 минут), высокой температуре, обморочном состоянии и других тревожных сигналах необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.Правила питания при отравленииРвота и диарея во время отравления приводят к обезвоживанию, поэтому необходимо поддерживать водный баланс организма. Для этого лучше всего подходит чистая питьевая вода. Также можно добавить минеральную воду без газа, напитки с электролитами, некрепкий чай, кисель, рисовый отвар, травяные чаи с имбирем — согласно исследованиям пряность помогает облегчить тошноту.Во время приступов рвоты и тошноты следует совсем воздержаться от приема пищи. По мере облегчения симптомов в рацион вводят легкие, но питательные продукты, которые не раздражают кишечник — каши на воде, нежирные бульоны, пюре, белые сухари без добавок, нежирное мясо на пару или в отварном виде и т.д. Лучше если еда будет измельчена, потому что пюреобразная консистенция меньше раздражает желудок и лучше усваивается. При этом питаться нужно небольшими порциями 4-6 раз в день.Список продуктовВрач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска отметила, что при пищевом отравлении важно употреблять легкоусвояемые продукты, которые не вызовут еще большего расстройства желудка. Они включают легкие углеводы: рис, тосты и крекеры.“Подобные варианты перекуса обеспечивают организм энергией и при этом щадят пищеварительный тракт. Также отварной или печеный картофель может быть полезен, поскольку он легко переваривается и помогает восполнить потерянные электролиты”, — отметила эксперт.Разрешенные продукты при отравлении:“Во время отравления баланс кишечных бактерий может быть нарушен, что приведет к дальнейшим проблемам с пищеварением. Употребление продуктов, богатых пробиотиками, йогурта, кефира и квашеной капусты может помочь восстановить баланс бактерий и облегчить симптомы. Они содержат штаммы лактобактерий и бифидобактерий, которые поддерживают здоровье кишечника”, — добавила Елена Мановска.Что нельзя естьПри отравлении нельзя пить газированные напитки и кофе — они могут усугубить обезвоживание и раздражать желудок. Молочные продукты, в частности молоко, также не рекомендуются, так как могут ухудшить состояние и спровоцировать новые приступы рвоты, тошноты и диареи. Особенно вредно при отравлении есть жареную и жирную пищу, потому что она оказывает на желудок дополнительную нагрузку и тем самым затрудняет выздоровление.Что нельзя употреблять при отравлении:Вдобавок следует отказаться от грибов, репы, редиса, щавеля, лука, чеснока, свежих овощей и фруктов, за некоторым исключениями. Гастроэнтеролог городской Покровской больницы Назия Питерская отметила, что после рвоты лучше есть продукты, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта: очень спелые сладкие яблоки, груши, отварные тыкву и морковь.Диета и рацион питания для взрослых и детейПравильный режим питания во время отравления помогает восстановить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, восполнить запасы электролитов, ее соблюдение также необходимо для профилактики осложнений заболевания.“В первые три дня нужна щадящая диета: белые простые сухари, отварные морковь и тыква. Также нужно успокоить желудок и тонкую кишку, поэтому следует добавить кисель и картофельное пюре, включить в диету белок — его дадут измельченное в блендере отварное мясо говядины или кролика (можно бульоном), очень хорошо взбитый омлет. Постепенно овощной рацион дополняют бланшированным шпинатом, капустой, томатами, запеченными в духовке, сладким перцем (без кожи), морковью, кабачком, тыквой, помидорами (без кожи). К отварным овощам на 3-4 день можно добавить запеканку, приготовленную из хорошо взбитого творога, затем включить в список продуктов рис и макароны. Разрешается сливочное масло маленькими порциями: пол чайной ложки только в кашу, а рафинированное подсолнечное — пол чайной ложки к отварным овощам”, — посоветовала Назия Питерская.При симптомах отравления у детей также важен питьевой режим для предотвращения обезвоживания. В первый день лучше давать ребенку исключительно жидкости – часто, но небольшими глотками. После стабилизации состояния питание должно быть дробным, маленькими порциями, а продукты нужно отваривать либо готовить на пару — жарка запрещена.Начинать питание после окончания рвоты можно с ненаваристых бульонов (2-3 слива) на основе куриного мяса, киселя, сухариков в небольшом количестве. Затем в меню вводят:Питьевой режимОсновной жидкостью при отравлении должна быть вода — ее пьют небольшими порциями (50-100 мл) и мелкими глотками каждые полчаса, чтобы не спровоцировать новый приступ рвоты. После ощущения тошноты следует выждать 15-20 минут — за это время желудок сможет немного восстановиться. В день следует выпивать около двух литров воды.Какую воду лучше питьВо время интоксикации нельзя пить воду из-под крана, которая содержит химические примеси, — она должна быть кипяченой, комнатной температуры. По словам Назии Питерской, воду можно немного подсолить и добавить в нее лимон. Другие варианты: вода с сахаром и солью, некрепкий сладкий чай с лимоном и солью (слегка подсоленный) и рисовый отвар.Минеральную воду также можно добавить в рацион, но в ней не должно быть газов, которые раздражают желудок.Сколько нужно держать диетуРекомендуемая продолжительность диеты может варьироваться в зависимости от тяжести и типа отравления.“Обычно рекомендуется соблюдать щадящую диету в течение 24–48 часов после исчезновения симптомов. Постепенно вводить нормальную пищу в соответствии с переносимостью, обращая внимание на любые потенциальные побочные реакции”, — отметила Елена Мановска.Правильный выход из диетыПосле исчезновения симптомов отравления нельзя сразу налегать на запрещенные продукты — выход из диеты потребует времени, потому что желудок отвык от сложной пищи. Начинать лучше с клетчатки, постепенно добавляя зерновые, растительные масла, кисломолочные продукты, при этом есть следует небольшими порциями. В последнюю очередь разрешено добавлять сладости и алкогольные напитки.Популярные вопросыНа популярные вопросы читателей ответила терапевт Елена Мановска.Можно ли есть после рвоты- После рвоты желательно подождать некоторое время перед едой, чтобы желудок успокоился. Начинать следует с небольших, пресных и легкоусвояемых продуктов, чтобы не перегружать пищеварительную систему.Можно ли пить кофе или чай- В случае отравления лучше избегать кофе из-за стимулирующих и потенциально раздражающих свойств. Лучше выбирать травяные чаи или пить простую воду, чтобы избежать обезвоживания.Можно ли пить молоко или кефир- Хотя молоко и кефир питательны, они трудно перевариваются при желудочно-кишечных расстройствах. Употреблять их следует после того, как симптомы исчезнут.Можно ли пить сок или кисель- Для поддержания гидратации можно употреблять прозрачные соки без мякоти и добавок. Однако важно избегать кислых или сладких соков, которые могут еще больше расстроить желудок. При этом кисель разрешен во время диеты.
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здоровье - общество, диета, еда, продукты, питание, россия
Здоровье - Общество, Диета, Еда, Продукты, Питание, Россия

Диета при отравлении: разрешенные продукты и правила питания

© iStock.com / gpointstudioДевушка сидит в ванной
Девушка сидит в ванной - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / gpointstudio
Девушка сидит в ванной
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Оглавление
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пищевое отравление — это острое заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих большое количество патогенных микроорганизмов. В таком случае больному необходим особый режим питания. О том, что можно есть и пить при отравлении, какие продукты под запретом, сколько придерживаться диеты и как вернуться к привычному рациону, — в материале РИА Новости.

Что можно есть и пить при пищевом отравлении

Причиной пищевого отравления могут стать некачественные, просроченные продукты — чаще всего это немытые фрукты и овощи, сырая вода, испорченные кисломолочные напитки, мясо и яйца с истекшим сроком годности. Когда в организм вместе с пищей попадают болезнетворные бактерии, они начинают активно размножаться и выделяют токсины, вызывая интоксикацию. В результате появляются характерные симптомы: тошнота, рвота и диарея. При таком состоянии самое важное — снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и пить достаточно жидкости, не допуская обезвоживания.
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“Диета также компенсирует потерянные микро- и макронутриенты и восстановит водный баланс. В первую очередь необходимо исключить жареную, соленую еду, приправы и специи. Порции должны быть небольшими, но сами приемы пищи – частыми, а введение продуктов – постепенным”, — рассказала РИА Новости врач-терапевт Нэя Гергиева.

Признаки и симптомы отравления

Симптомы интоксикации сложно спутать с чем-то другим и возникают они достаточно быстро — первые признаки отравления появляются в течение часа, а иногда хватает и 30 минут. Помимо тошноты, рвоты и диареи, у больного наблюдаются:
  • ощущение лихорадки: озноб, слабость и ломота в теле;
  • усталость, вялость;
  • снижение артериального давления.
Особенно чувствительны к отравлениям дети, пожилые и люди с заболеваниями ЖКТ. У них вероятность развития тяжелой формы заболевания выше. В таком случае отравление сопровождается следующими симптомами:
  • головокружением;
  • потерей сознания;
  • бледностью кожи;
  • болью в мышцах и суставах;
  • повышением температуры (37–40 °С).
При практически безостановочной рвоте (около часа, у детей до 10 лет – 30 минут), высокой температуре, обморочном состоянии и других тревожных сигналах необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.
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Правила питания при отравлении

Рвота и диарея во время отравления приводят к обезвоживанию, поэтому необходимо поддерживать водный баланс организма. Для этого лучше всего подходит чистая питьевая вода. Также можно добавить минеральную воду без газа, напитки с электролитами, некрепкий чай, кисель, рисовый отвар, травяные чаи с имбирем — согласно исследованиям пряность помогает облегчить тошноту.
© iStock.com / fizkesДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / fizkes
Девушка пьет воду
Во время приступов рвоты и тошноты следует совсем воздержаться от приема пищи. По мере облегчения симптомов в рацион вводят легкие, но питательные продукты, которые не раздражают кишечник — каши на воде, нежирные бульоны, пюре, белые сухари без добавок, нежирное мясо на пару или в отварном виде и т.д. Лучше если еда будет измельчена, потому что пюреобразная консистенция меньше раздражает желудок и лучше усваивается. При этом питаться нужно небольшими порциями 4-6 раз в день.
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Список продуктов

Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска отметила, что при пищевом отравлении важно употреблять легкоусвояемые продукты, которые не вызовут еще большего расстройства желудка. Они включают легкие углеводы: рис, тосты и крекеры.
“Подобные варианты перекуса обеспечивают организм энергией и при этом щадят пищеварительный тракт. Также отварной или печеный картофель может быть полезен, поскольку он легко переваривается и помогает восполнить потерянные электролиты”, — отметила эксперт.
© iStock.com / SherSorКрекеры
Крекеры - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / SherSor
Крекеры
Разрешенные продукты при отравлении:
  • каши: рисовая, овсяная;
  • мясной бульон после второго или третьего слива воды (после закипания воды с мясом ее сливают и наливают новую, на которой снова варят продукт);
  • сухарики из белого хлеба, галетное печенье без добавок;
  • отварной картофель, пюре;
  • кисломолочные продукты;
  • отварные овощи;
  • нежирная рыба и мясо;
  • яйца;
  • бананы (с четвертого дня).
© iStock.com / fremaБрокколи варятся в кастрюле
Брокколи варятся в кастрюле - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / frema
Брокколи варятся в кастрюле
“Во время отравления баланс кишечных бактерий может быть нарушен, что приведет к дальнейшим проблемам с пищеварением. Употребление продуктов, богатых пробиотиками, йогурта, кефира и квашеной капусты может помочь восстановить баланс бактерий и облегчить симптомы. Они содержат штаммы лактобактерий и бифидобактерий, которые поддерживают здоровье кишечника”, — добавила Елена Мановска.
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Что нельзя есть

При отравлении нельзя пить газированные напитки и кофе — они могут усугубить обезвоживание и раздражать желудок. Молочные продукты, в частности молоко, также не рекомендуются, так как могут ухудшить состояние и спровоцировать новые приступы рвоты, тошноты и диареи. Особенно вредно при отравлении есть жареную и жирную пищу, потому что она оказывает на желудок дополнительную нагрузку и тем самым затрудняет выздоровление.
© iStock.com / Eva-KatalinМужчина ест бургер
Мужчина ест бургер - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Eva-Katalin
Мужчина ест бургер
Что нельзя употреблять при отравлении:
  • сладости;
  • фастфуд;
  • бобовые;
  • белокочанную капусту;
  • жирное мясо и рыбу;
  • сдобу;
  • цитрусовые;
  • соленья;
  • консервы;
  • полуфабрикаты;
  • баклажаны,
  • острые и копченые продукты;
  • специи и различные соусы.
Вдобавок следует отказаться от грибов, репы, редиса, щавеля, лука, чеснока, свежих овощей и фруктов, за некоторым исключениями. Гастроэнтеролог городской Покровской больницы Назия Питерская отметила, что после рвоты лучше есть продукты, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта: очень спелые сладкие яблоки, груши, отварные тыкву и морковь.

Диета и рацион питания для взрослых и детей

Правильный режим питания во время отравления помогает восстановить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, восполнить запасы электролитов, ее соблюдение также необходимо для профилактики осложнений заболевания.
© iStock.com / nortonrsxДевушка готовит омлет
Девушка готовит омлет - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / nortonrsx
Девушка готовит омлет
“В первые три дня нужна щадящая диета: белые простые сухари, отварные морковь и тыква. Также нужно успокоить желудок и тонкую кишку, поэтому следует добавить кисель и картофельное пюре, включить в диету белок — его дадут измельченное в блендере отварное мясо говядины или кролика (можно бульоном), очень хорошо взбитый омлет. Постепенно овощной рацион дополняют бланшированным шпинатом, капустой, томатами, запеченными в духовке, сладким перцем (без кожи), морковью, кабачком, тыквой, помидорами (без кожи). К отварным овощам на 3-4 день можно добавить запеканку, приготовленную из хорошо взбитого творога, затем включить в список продуктов рис и макароны. Разрешается сливочное масло маленькими порциями: пол чайной ложки только в кашу, а рафинированное подсолнечное — пол чайной ложки к отварным овощам”, — посоветовала Назия Питерская.
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При симптомах отравления у детей также важен питьевой режим для предотвращения обезвоживания. В первый день лучше давать ребенку исключительно жидкости – часто, но небольшими глотками. После стабилизации состояния питание должно быть дробным, маленькими порциями, а продукты нужно отваривать либо готовить на пару — жарка запрещена.
Начинать питание после окончания рвоты можно с ненаваристых бульонов (2-3 слива) на основе куриного мяса, киселя, сухариков в небольшом количестве. Затем в меню вводят:
  • жидкие каши на воде;
  • протертое мясо и рыбу (свежие, нежирные) в малом количестве;
  • разрешенные овощи.

Питьевой режим

Основной жидкостью при отравлении должна быть вода — ее пьют небольшими порциями (50-100 мл) и мелкими глотками каждые полчаса, чтобы не спровоцировать новый приступ рвоты. После ощущения тошноты следует выждать 15-20 минут — за это время желудок сможет немного восстановиться. В день следует выпивать около двух литров воды.

Какую воду лучше пить

Во время интоксикации нельзя пить воду из-под крана, которая содержит химические примеси, — она должна быть кипяченой, комнатной температуры. По словам Назии Питерской, воду можно немного подсолить и добавить в нее лимон. Другие варианты: вода с сахаром и солью, некрепкий сладкий чай с лимоном и солью (слегка подсоленный) и рисовый отвар.
Минеральную воду также можно добавить в рацион, но в ней не должно быть газов, которые раздражают желудок.
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Сколько нужно держать диету

Рекомендуемая продолжительность диеты может варьироваться в зависимости от тяжести и типа отравления.
“Обычно рекомендуется соблюдать щадящую диету в течение 24–48 часов после исчезновения симптомов. Постепенно вводить нормальную пищу в соответствии с переносимостью, обращая внимание на любые потенциальные побочные реакции”, — отметила Елена Мановска.

Правильный выход из диеты

После исчезновения симптомов отравления нельзя сразу налегать на запрещенные продукты — выход из диеты потребует времени, потому что желудок отвык от сложной пищи. Начинать лучше с клетчатки, постепенно добавляя зерновые, растительные масла, кисломолочные продукты, при этом есть следует небольшими порциями. В последнюю очередь разрешено добавлять сладости и алкогольные напитки.
© iStock.com / NataliPopovaДевушка наливает кефир в стаканы
Девушка наливает кефир в стаканы - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / NataliPopova
Девушка наливает кефир в стаканы

Популярные вопросы

На популярные вопросы читателей ответила терапевт Елена Мановска.

Можно ли есть после рвоты

- После рвоты желательно подождать некоторое время перед едой, чтобы желудок успокоился. Начинать следует с небольших, пресных и легкоусвояемых продуктов, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
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Можно ли пить кофе или чай

- В случае отравления лучше избегать кофе из-за стимулирующих и потенциально раздражающих свойств. Лучше выбирать травяные чаи или пить простую воду, чтобы избежать обезвоживания.

Можно ли пить молоко или кефир

- Хотя молоко и кефир питательны, они трудно перевариваются при желудочно-кишечных расстройствах. Употреблять их следует после того, как симптомы исчезнут.

Можно ли пить сок или кисель

- Для поддержания гидратации можно употреблять прозрачные соки без мякоти и добавок. Однако важно избегать кислых или сладких соков, которые могут еще больше расстроить желудок. При этом кисель разрешен во время диеты.
 
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