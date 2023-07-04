https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882153490.html

Мишустин: массовое отравление алкоголем не связано с отсутствием проверок

Мишустин: массовое отравление алкоголем не связано с отсутствием проверок - РИА Новости, 04.07.2023

Мишустин: массовое отравление алкоголем не связано с отсутствием проверок

Недавнее массовое отравление алкоголем не было связано с мораторием на проверки бизнеса, было совершено преступление, и виновные понесут наказание, заявил... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:36

2023-07-04T14:36

2023-07-04T15:23

михаил мишустин

массовое отравление сидром в россии

происшествия

ульяновская область

самара

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Недавнее массовое отравление алкоголем не было связано с мораторием на проверки бизнеса, было совершено преступление, и виновные понесут наказание, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В ходе встречи руководства Совфеда с главой правительства спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко коснулась проблемы излишне долгого, по ее мнению, хранения суррогатного спирта, спиртосодержащих жидкостей и контрафактного алкоголя, изъятого правоохранителями, на складах Росспиртпрома и МВД. По словам Матвиенко, в данной ситуации сохраняются "риски хищения" контрафакта со складов, что может стать "причиной массовых отравлений". Она напомнила о "последнем отравлении в Поволжье", где со склада "украли метанол, продали его как спирт"."Данная трагедия не связана с мораторием на проведение проверок. Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и, соответственно, понесут перед законом ответственность", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совфеда.Он добавил, что возможность проводить плановые и внеплановые проверки сохраняется в организациях любого уровня, чтобы нейтрализовать угрозы для безопасности здоровью людей."Работа по этому направлению должна быть продолжена. Конечно, людей сейчас беспокоит, как осуществляется сбыт таких напитков. Сейчас прорабатываются вопросы, связанные с организацией розничной торговли алкоголем. Это очень важный момент, там много нюансов", - сказал премьер.Он отметил, что с 1 сентября потребители смогут проверять подлинность и качество своих покупок, в том числе слабоалкогольной продукции, а также то, где и как они произведены.Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.

https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html

https://ria.ru/20230621/sidr-1879462676.html

ульяновская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, массовое отравление сидром в россии, происшествия, ульяновская область, самара, россия