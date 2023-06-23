https://ria.ru/20230623/otravlenie-1880019156.html

Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске - РИА Новости, 23.06.2023

Россельхознадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске

Причиной массового отравления сальмонеллой в шаурме в кафе Братска стали наггетсы из просроченного куриного мяса, которое без документов поставляли красноярские РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:53

2023-06-23T14:53

2023-06-23T14:53

происшествия

братск

красноярский край

иркутская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Причиной массового отравления сальмонеллой в шаурме в кафе Братска стали наггетсы из просроченного куриного мяса, которое без документов поставляли красноярские предприниматели, следует из сообщения пресс-службы Россельхознадзора по Иркутской области. "По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице", - говорится в релизе. Установить предприятия, снабжавшие кафе в Братске просроченной продукцией без документов, позволили цифровые инструменты Россельхознадзора. "В день отравления людей куриные наггетсы собственного приготовления были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного ИП Хабибуллин И.З. (Красноярский край), которое поступило от ООО ТК "МЯСОПОТАМ" (Красноярский край) по товарному чеку от 12.06.2023 без ветеринарной сопроводительной документации (СВД). В ФГИС "Меркурий" ВСД на мясо птицы были оформлены только 16 июня (поставщик ООО ТД "МЯСОПОТАМ")", - говорится в сообщении ведомства. Мониторинг через информационную систему в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС"), проведенный в отношении индивидуального предпринимателя Хабибуллина, показал, что уполномоченным лицом Казиной И.С. оформляются акты списания на продукцию по истечению срока ее годности. "За период с 1 по 20 июня текущего года списано более 30 тонн продукции, при этом в системе "ВетИС" отсутствуют документы, подтверждающие ее направление на утилизацию или уничтожение. В настоящее время пользователь заблокирован в системе", - сообщает Россельхознадзор. Таким образом, установлено, что владелец кафе Артуш Арутюнян 13 июня допустил в оборот в общественной точке питания "Шаурму хочу" животноводческую продукцию без ветеринарной сопроводительной документации, нарушив ветеринарно-санитарные требования и принцип прослеживаемости продукции, ему объявлено предостережение. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения Артуш Арутюнян отправлен под домашний арест. Кафе было сперва закрыто Роспотребнадзором, а затем его работу запретил суд по иску прокуратуры. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.

https://ria.ru/20230615/lager-1878486143.html

https://ria.ru/20230614/otravlenie-1877946174.html

https://ria.ru/20230623/kafe-1879914621.html

братск

красноярский край

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, братск, красноярский край, иркутская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)