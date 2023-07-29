https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887040832.html

В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением

В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением - РИА Новости, 29.07.2023

В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением

В Красногорске госпитализировали почти тридцать сотрудников предприятия с отравлением, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:33

2023-07-29T11:33

2023-07-29T11:43

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Красногорске госпитализировали почти тридцать сотрудников предприятия с отравлением, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области."Вечером 28 июля 2023 года с признаками отравления в медицинское учреждение госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск", — говорится в публикации.Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. Прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорный орган оценит действия лиц, ответственных за организацию питания на предприятии. Красногорский городской прокурор Сергей Молочков работает на месте происшествия.

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)