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Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11 - РИА Новости, 04.07.2023
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07:21 04.07.2023 (обновлено: 15:29 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882049099.html
Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11
Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11 - РИА Новости, 04.07.2023
Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11
Количество отравившихся, которые употребляли медвежье мясо в селе Куанда Каларского округа, выросло до 11, сообщается в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:21
2023-07-04T15:29
происшествия
забайкальский край
россия
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ЧИТА, 4 июл — РИА Новости. Количество отравившихся, которые употребляли медвежье мясо в селе Куанда Каларского округа, выросло до 11, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.Ранее стало известно об отравлении девяти человек, в том числе одного ребенка, мясом дикого медведя в селе Куанда. Шесть человек госпитализировали. Прокуратура начала проверку. "За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.
https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
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происшествия, забайкальский край, россия
Происшествия, Забайкальский край, Россия
Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11

Число отравившихся после употребления мяса медведя в Забайкалье выросло до 11

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 4 июл — РИА Новости. Количество отравившихся, которые употребляли медвежье мясо в селе Куанда Каларского округа, выросло до 11, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.
Ранее стало известно об отравлении девяти человек, в том числе одного ребенка, мясом дикого медведя в селе Куанда. Шесть человек госпитализировали. Прокуратура начала проверку.
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"За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении
Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.
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