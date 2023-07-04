https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882049099.html

Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11

Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11 - РИА Новости, 04.07.2023

Число отравившихся мясом медведя в Забайкалье выросло до 11

Количество отравившихся, которые употребляли медвежье мясо в селе Куанда Каларского округа, выросло до 11, сообщается в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:21

2023-07-04T07:21

2023-07-04T15:29

происшествия

забайкальский край

россия

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ЧИТА, 4 июл — РИА Новости. Количество отравившихся, которые употребляли медвежье мясо в селе Куанда Каларского округа, выросло до 11, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.Ранее стало известно об отравлении девяти человек, в том числе одного ребенка, мясом дикого медведя в селе Куанда. Шесть человек госпитализировали. Прокуратура начала проверку. "За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html

https://ria.ru/20230629/norovirus-1881048522.html

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происшествия, забайкальский край, россия