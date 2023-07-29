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Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31 - РИА Новости, 29.07.2023
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12:09 29.07.2023 (обновлено: 12:25 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887046531.html
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31 - РИА Новости, 29.07.2023
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31
За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:09
2023-07-29T12:25
происшествия
красногорск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области."За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается",- говорится в сообщении.Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением жалоб от сотрудников компании "Союзснаб" на симптомы острой кишечной инфекции, уточнили в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Предприятию выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, пояснили в управлении.
https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html
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происшествия, красногорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красногорск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31

Роспотребнадзор: число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
"За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается",- говорится в сообщении.
Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением жалоб от сотрудников компании "Союзснаб" на симптомы острой кишечной инфекции, уточнили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Предприятию выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, пояснили в управлении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
27 июля, 17:17
 
ПроисшествияКрасногорскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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