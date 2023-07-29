https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887046531.html
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31 - РИА Новости, 29.07.2023
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31
За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:09
2023-07-29T12:09
2023-07-29T12:25
происшествия
красногорск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области."За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается",- говорится в сообщении.Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением жалоб от сотрудников компании "Союзснаб" на симптомы острой кишечной инфекции, уточнили в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Предприятию выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, пояснили в управлении.
https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красногорск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31
Роспотребнадзор: число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
"За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается",- говорится в сообщении.
Управлением Роспотребнадзора
по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением жалоб от сотрудников компании "Союзснаб" на симптомы острой кишечной инфекции, уточнили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Предприятию выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, пояснили в управлении.
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара