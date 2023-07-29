https://ria.ru/20230729/otravlenie-1887046531.html

Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31

Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31 - РИА Новости, 29.07.2023

Число госпитализированных с отравлением в Красногорске увеличилось до 31

За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:09

2023-07-29T12:09

2023-07-29T12:25

происшествия

красногорск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За медпомощью с симптомами отравления в Красногорске обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области."За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается",- говорится в сообщении.Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи поступлением жалоб от сотрудников компании "Союзснаб" на симптомы острой кишечной инфекции, уточнили в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора выехали на объект для проведения лабораторных исследований. Предприятию выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, пояснили в управлении.

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)