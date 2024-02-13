https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926988480.html

Роспотребнадзор готовит групповой иск по отравлению в Приморье

Роспотребнадзор готовит групповой иск по отравлению в Приморье - РИА Новости, 13.02.2024

Роспотребнадзор готовит групповой иск по отравлению в Приморье

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю готовит групповой иск в связи с отравлением 51 человека в бургерной приморского Дальнереченска, сообщает... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T07:20

2024-02-13T07:20

2024-02-13T07:20

происшествия

приморский край

дальнереченск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю готовит групповой иск в связи с отравлением 51 человека в бургерной приморского Дальнереченска, сообщает ведомство. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности. "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди потребителей услуг общественного питания в кафе "М-Бургер" города Дальнереченска Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю инициирует обращение в суд с исковым заявлением о защите прав группы лиц", - говорится в сообщении. Пострадавшим от приобретенной в бургерной некачественной пищи гражданам, а также родителям пострадавших несовершеннолетних детей предлагается до 1 марта обратиться в управление с заявлением о защите прав потребителя и взыскания компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html

приморский край

дальнереченск

россия

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происшествия, приморский край, дальнереченск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия