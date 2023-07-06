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Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25 - РИА Новости, 06.07.2023
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09:27 06.07.2023 (обновлено: 09:30 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/shaurma-1882507894.html
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25 - РИА Новости, 06.07.2023
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25
Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:27
2023-07-06T09:30
магнитогорск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Челябинской области.Как сообщало управление Роспотребнадзора по региону, в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля."В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.До получения результатов лабораторных исследований сотрудники "Хорошего места" отстранены от работы, осуществляется медицинское наблюдение за ними и контактными лицами, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230704/medvezhatina-1882048977.html
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магнитогорск, происшествия
Магнитогорск, Происшествия
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25

Число госпитализированных с отравлением шаурмой в кафе в Магнитогорске достигло 25

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Челябинской области.
Как сообщало управление Роспотребнадзора по региону, в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля.
"В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
До получения результатов лабораторных исследований сотрудники "Хорошего места" отстранены от работы, осуществляется медицинское наблюдение за ними и контактными лицами, добавляется в сообщении.
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