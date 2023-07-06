https://ria.ru/20230706/shaurma-1882507894.html

Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25

Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25 - РИА Новости, 06.07.2023

Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25

Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:27

2023-07-06T09:27

2023-07-06T09:30

магнитогорск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Челябинской области.Как сообщало управление Роспотребнадзора по региону, в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля."В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.До получения результатов лабораторных исследований сотрудники "Хорошего места" отстранены от работы, осуществляется медицинское наблюдение за ними и контактными лицами, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230704/medvezhatina-1882048977.html

магнитогорск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магнитогорск, происшествия