https://ria.ru/20230706/shaurma-1882507894.html
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25 - РИА Новости, 06.07.2023
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25
Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:27
2023-07-06T09:27
2023-07-06T09:30
магнитогорск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Число госпитализированных жителей Магнитогорска после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" достигло 25, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Челябинской области.Как сообщало управление Роспотребнадзора по региону, в Магнитогорске зарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе "Хорошее место". По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно закрыто с 5 июля."В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.До получения результатов лабораторных исследований сотрудники "Хорошего места" отстранены от работы, осуществляется медицинское наблюдение за ними и контактными лицами, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230704/medvezhatina-1882048977.html
магнитогорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитогорск, происшествия
Магнитогорск, Происшествия
Число госпитализированных из-за шаурмы в Магнитогорске достигло 25
Число госпитализированных с отравлением шаурмой в кафе в Магнитогорске достигло 25