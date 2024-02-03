https://ria.ru/20240203/sud-1925228120.html

В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой

В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой - РИА Новости, 03.02.2024

В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой

Суд в Иркутске арестовал на два месяца владельца и повара кафе, где произошло массовое отравление шаурмой, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:06

2024-02-03T17:06

2024-02-03T17:06

происшествия

иркутск

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ИРКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал на два месяца владельца и повара кафе, где произошло массовое отравление шаурмой, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram. В четверг в Иркутске с признаками пищевого отравления в больницу обратились 16 человек, большая часть из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Госпитализировано 9 взрослых и 2 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы пищевой продукции, воды. СК по факту отравления завел уголовное дело. Обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлено индивидуальному предпринимателю – владельцу кафе быстрого питания, а также повару. Кировский районный суд Иркутска в субботу избрал обвиняемым меру пресечения. "Суд с учетом позиции прокурора заключил обвиняемых в возрасте 21 года и 29 лет под стражу на два месяца, до 01.04.2024 включительно", - говорится в сообщении. По данным СК, в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в настоящий момент его работа приостановлена, административные материалы переданы в суд.

https://ria.ru/20240131/gaz-1924662513.html

иркутск

ленинский район

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происшествия, иркутск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)