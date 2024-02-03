Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/sud-1925228120.html
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой - РИА Новости, 03.02.2024
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой
Суд в Иркутске арестовал на два месяца владельца и повара кафе, где произошло массовое отравление шаурмой, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:06
2024-02-03T17:06
происшествия
иркутск
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ИРКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал на два месяца владельца и повара кафе, где произошло массовое отравление шаурмой, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram. В четверг в Иркутске с признаками пищевого отравления в больницу обратились 16 человек, большая часть из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Госпитализировано 9 взрослых и 2 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы пищевой продукции, воды. СК по факту отравления завел уголовное дело. Обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлено индивидуальному предпринимателю – владельцу кафе быстрого питания, а также повару. Кировский районный суд Иркутска в субботу избрал обвиняемым меру пресечения. "Суд с учетом позиции прокурора заключил обвиняемых в возрасте 21 года и 29 лет под стражу на два месяца, до 01.04.2024 включительно", - говорится в сообщении. По данным СК, в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в настоящий момент его работа приостановлена, административные материалы переданы в суд.
https://ria.ru/20240131/gaz-1924662513.html
иркутск
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Иркутск, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой

Суд в Иркутске арестовал повара и владельца кафе, где массово отравились шаурмой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал на два месяца владельца и повара кафе, где произошло массовое отравление шаурмой, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram.
В четверг в Иркутске с признаками пищевого отравления в больницу обратились 16 человек, большая часть из них - жители Ленинского района, которые покупали шаурму в одном из заведений общепита. Госпитализировано 9 взрослых и 2 детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы пищевой продукции, воды.
СК по факту отравления завел уголовное дело. Обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлено индивидуальному предпринимателю – владельцу кафе быстрого питания, а также повару. Кировский районный суд Иркутска в субботу избрал обвиняемым меру пресечения.
«
"Суд с учетом позиции прокурора заключил обвиняемых в возрасте 21 года и 29 лет под стражу на два месяца, до 01.04.2024 включительно", - говорится в сообщении.
По данным СК, в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в настоящий момент его работа приостановлена, административные материалы переданы в суд.
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом
31 января, 19:12
 
ПроисшествияИркутскЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала