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Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением - РИА Новости, 29.07.2023
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12:33 29.07.2023 (обновлено: 14:46 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/krasnogorsk-1887050697.html
Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением
Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением - РИА Новости, 29.07.2023
Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением
Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:33
2023-07-29T14:46
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находятся 34 пациента. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное", — уточнили в ведомстве.Сейчас пациентам оказывают необходимую помощь в полном объеме.Как отмечала прокуратура Московской области, они почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой на предприятии, началась проверка.
https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html
красногорск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением

В подмосковном Красногорске отравились более 30 рабочих

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
«
"В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находятся 34 пациента. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное", — уточнили в ведомстве.
Сейчас пациентам оказывают необходимую помощь в полном объеме.
Как отмечала прокуратура Московской области, они почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой на предприятии, началась проверка.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
27 июля, 17:17
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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