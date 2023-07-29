https://ria.ru/20230729/krasnogorsk-1887050697.html

Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением

Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением - РИА Новости, 29.07.2023

Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с отравлением

Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:33

2023-07-29T12:33

2023-07-29T14:46

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подмосковные больницы приняли 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находятся 34 пациента. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное", — уточнили в ведомстве.Сейчас пациентам оказывают необходимую помощь в полном объеме.Как отмечала прокуратура Московской области, они почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой на предприятии, началась проверка.

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)