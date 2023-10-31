https://ria.ru/20231031/filimonov-1906555533.html

Биография Георгия Филимонова

Биография Георгия Филимонова - РИА Новости, 31.10.2023

Биография Георгия Филимонова

Президент России Владимир Путин во вторник удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:41

2023-10-31T22:41

2023-10-31T22:41

георгий филимонов

справки

россия

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Президент России Владимир Путин во вторник удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова. Российский политический и государственный деятель Георгий Юрьевич Филимонов родился 23 февраля 1980 года. В 2003 году Филимонов окончил Российский университет дружбы народов, факультет гуманитарных и социальных наук, с января 2005 по октябрь 2009 года состоял на государственной службе в Администрации президента РФ, исполняя обязанности советника Управления президента РФ по внешней политике. С января 2005 по декабрь 2006 года провел на организационной и координационной работе в секретариате Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Группе восьми" в 2006 году. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Внешняя культурная политика США как компонент "мягкой силы". Спустя два года Филимонов стал доцентом кафедры теории и истории международных отношений РУДН, а в январе 2011 года — заместителем заведующего кафедрой. 10 октября 2013 года Филимонов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук в Дипломатической академии МИД РФ. С января 2014-го по май 2017-го был директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. В 2015 году стал действительным членом Академии военных наук, а в апреле 2016 года был утвержден постоянным членом Изборского клуба. Впервые заместителем председателя правительства Московской области Георгий Филимонов стал в 2021 году. 19 сентября 2023 года Филимонов вновь становится заместителем председателя правительства Московской области. В должности заместителя председателя Филимонов курировал Минсельхозпрод и Комлесхоз. Филимонов был удостоен благодарности президента России за заслуги в подготовке и проведении саммита "Группы восьми" в Санкт-Петербурге в 2006 году. Филимонов является заслуженным мастером спорта России, неоднократным чемпионом России, Европы и мира по кикбоксингу (WAKO), победителем и призером российских и международных турниров по спортивному у-шу и ряду других боевых искусств. Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками. Филимонов является автором статей и монографии по вопросам внешней политики США, а также автором научных статей о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России. 31 октября 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал Указ "Об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области", полномочия Олега Кувшинникова прекращены, врио стал Георгий Филимонов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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георгий филимонов, справки, россия