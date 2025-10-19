https://ria.ru/20251019/filimonov--2049217813.html
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя - РИА Новости, 19.10.2025
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с данными о драке с участием своего заместителя Ивана Иноземцева.
Драка с участием заместителя губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с данными о драке с участием своего заместителя Ивана Иноземцева. Ранее СМИ утверждали, что первого замглавы региона задержали в Петербурге за дебош. Сообщалось, что он стал участником потасовки в отеле с другим постояльцем из-за личного конфликта. По другим данным, Иноземцев пытался разнять драку.
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя
В Петербурге замглавы Вологодской области Иноземцев стал участником конфликта