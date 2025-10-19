Рейтинг@Mail.ru
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя
15:59 19.10.2025 (обновлено: 18:52 19.10.2025)
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя - РИА Новости, 19.10.2025
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с данными о драке с участием своего заместителя Ивана Иноземцева. РИА Новости, 19.10.2025
происшествия
санкт-петербург
вологодская область
георгий филимонов
санкт-петербург
вологодская область
Драка с участием заместителя губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с данными о драке с участием своего заместителя Ивана Иноземцева. Ранее СМИ утверждали, что первого замглавы региона задержали в Петербурге за дебош. Сообщалось, что он стал участником потасовки в отеле с другим постояльцем из-за личного конфликта. По другим данным, Иноземцев пытался разнять драку.
Филимонов пообещал разобраться с данными о драке своего заместителя

В Петербурге замглавы Вологодской области Иноземцев стал участником конфликта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с данными о драке с участием своего заместителя Ивана Иноземцева.
Ранее СМИ утверждали, что первого замглавы региона задержали в Петербурге за дебош. Сообщалось, что он стал участником потасовки в отеле с другим постояльцем из-за личного конфликта. По другим данным, Иноземцев пытался разнять драку.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края
21 апреля, 22:46
"По поводу ситуации в Петербурге мне коллеги сообщили. Изучим. Иноземцев в пятницу сообщил мне о планах поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на соревнования ребенка. Это частная поездка (не был при исполнении). Пока известно, что произошел бытовой конфликт. Причины выясняются", — написал Филимонов в Telegram- канале.
По его словам, для желающих помериться силой есть спорт — возможность сделать это на тренировке.
"Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно если ты государственный или муниципальный служащий", — пояснил он.

Филимонов добавил, что не будет никого огульно обвинять, но и выгораживать не станет.
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
Актер Воловенко устроил дебош на борту самолета, пишут СМИ
26 сентября 2024, 17:38
 
