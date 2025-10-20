Минздрав оценил потребление алкоголя в Вологодской области

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление алкогольной продукции в Вологодской области с сентября прошлого года по сентябрь текущего составило 9,65 литра чистого спирта на душу населения, следует из данных Минздрава РФ, которые опубликованы на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на данные опубликованные на ЕМИСС, сообщила, что с января текущего года в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Они писали, что согласно замерам из расчета, где за основу берется чистый спирт (100%), в январе на душу населения в Вологодской области показатель составил 7,7 литра, в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78 литра , в мае – 9,58 литра, в июне – 9,4 литра, в июле – 9,48 литра, в августе – 9,56 литра и в сентябре – 9,65 литра.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в субботу рекомендовал не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики после информации в СМИ о росте потребления алкоголя на душу населения в регионе. Он также сообщил, что по данным минздрава области, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6%.

При этом данные Минздрава РФ, которые опубликованы на ЕМИСС и последний раз обновлены в воскресенье, 19 октября, говорят о том, что потребление с начала года колеблется в диапазоне от 9,3 литра до 9,8 литра на человека в год.