Рейтинг@Mail.ru
Минздрав оценил потребление алкоголя в Вологодской области - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/vologda-2049480263.html
Минздрав оценил потребление алкоголя в Вологодской области
Минздрав оценил потребление алкоголя в Вологодской области - РИА Новости, 20.10.2025
Минздрав оценил потребление алкоголя в Вологодской области
Потребление алкогольной продукции в Вологодской области с сентября прошлого года по сентябрь текущего составило 9,65 литра чистого спирта на душу населения,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T21:54:00+03:00
2025-10-20T21:54:00+03:00
здоровье - общество
вологодская область
россия
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg
https://ria.ru/20251018/vologda-2049149057.html
https://ria.ru/20251018/filimonov-2049121773.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_4c566f3feace824a2615a6ebe8133773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, вологодская область, россия, георгий филимонов
Здоровье - Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
Минздрав оценил потребление алкоголя в Вологодской области

Минздрав обновил данные о потреблении алкоголя в Вологодской области

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потребление алкогольной продукции в Вологодской области с сентября прошлого года по сентябрь текущего составило 9,65 литра чистого спирта на душу населения, следует из данных Минздрава РФ, которые опубликованы на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на данные опубликованные на ЕМИСС, сообщила, что с января текущего года в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Они писали, что согласно замерам из расчета, где за основу берется чистый спирт (100%), в январе на душу населения в Вологодской области показатель составил 7,7 литра, в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78 литра , в мае – 9,58 литра, в июне – 9,4 литра, в июле – 9,48 литра, в августе – 9,56 литра и в сентябре – 9,65 литра.
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
18 октября, 22:25
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в субботу рекомендовал не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики после информации в СМИ о росте потребления алкоголя на душу населения в регионе. Он также сообщил, что по данным минздрава области, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6%.
При этом данные Минздрава РФ, которые опубликованы на ЕМИСС и последний раз обновлены в воскресенье, 19 октября, говорят о том, что потребление с начала года колеблется в диапазоне от 9,3 литра до 9,8 литра на человека в год.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное там продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя
18 октября, 18:09
 
Здоровье - ОбществоВологодская областьРоссияГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала