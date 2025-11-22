https://ria.ru/20251122/kitay-2056796217.html
Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы
россия
китай
вологодская область
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Китайской ассоциации ушу, один из самых прославленных мастеров ушу в мире У Бинь заявил в субботу, что чрезвычайно рад получить государственную награду РФ "Орден дружбы", который неразрывно связан с дружбой между народами двух стран.
В субботу на территории посольства РФ
в КНР
состоялась церемония награждения У Биня государственной наградой Российской Федерации "Орденом дружбы", ее провел губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
.
"Я одновременно испытываю восхищение и огромную радость, граничащую с волнением, ведь мне никогда раньше не вручали столь важный орден. Более того, этот орден неразрывно связан с дружбой между народами наших двух стран", - заявил У Бинь журналистам после церемонии.
Он отметил, что ушу является своего рода посредником этой дружбы.
В свою очередь временный поверенный в делах России в КНР Сергей Краминцев, выступая на церемонии, отметил, что боевые искусства, являясь частью духовной культуры, стали важным мостом между российским и китайским народом.
"Россия высоко ценит вклад господина У Биня в укрепление гуманитарных связей между нашими странами", - указал дипломат.