Рейтинг@Mail.ru
Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 22.11.2025 (обновлено: 14:30 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/kitay-2056796217.html
Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы
Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы - РИА Новости, 22.11.2025
Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы
Заместитель председателя Китайской ассоциации ушу, один из самых прославленных мастеров ушу в мире У Бинь заявил в субботу, что чрезвычайно рад получить... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:27:00+03:00
2025-11-22T14:30:00+03:00
в мире
россия
китай
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056796946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fceb181d3df916387466d49cb3163583.jpg
https://ria.ru/20250430/kitaj-2014252187.html
россия
китай
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056796946_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_9676094a03e0664f9726fd874845781d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, вологодская область, георгий филимонов
В мире, Россия, Китай, Вологодская область, Георгий Филимонов
Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы

Мастер ушу из КНР У Бинь заявил, что чрезвычайно рад получить орден Дружбы

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области Церемония награждения заместителя председателя Китайской ассоциации ушу У Биня "Орденом дружбы"
Церемония награждения заместителя председателя Китайской ассоциации ушу У Биня Орденом дружбы - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Церемония награждения заместителя председателя Китайской ассоциации ушу У Биня "Орденом дружбы"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Китайской ассоциации ушу, один из самых прославленных мастеров ушу в мире У Бинь заявил в субботу, что чрезвычайно рад получить государственную награду РФ "Орден дружбы", который неразрывно связан с дружбой между народами двух стран.
В субботу на территории посольства РФ в КНР состоялась церемония награждения У Биня государственной наградой Российской Федерации "Орденом дружбы", ее провел губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Я одновременно испытываю восхищение и огромную радость, граничащую с волнением, ведь мне никогда раньше не вручали столь важный орден. Более того, этот орден неразрывно связан с дружбой между народами наших двух стран", - заявил У Бинь журналистам после церемонии.
Он отметил, что ушу является своего рода посредником этой дружбы.
В свою очередь временный поверенный в делах России в КНР Сергей Краминцев, выступая на церемонии, отметил, что боевые искусства, являясь частью духовной культуры, стали важным мостом между российским и китайским народом.
"Россия высоко ценит вклад господина У Биня в укрепление гуманитарных связей между нашими странами", - указал дипломат.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Историк: Китай не забудет советских героев, павших за освобождение КНР
30 апреля, 09:25
 
В миреРоссияКитайВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала