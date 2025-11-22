Китайский мастер ушу У Бинь рассказал о получении ордена Дружбы

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Китайской ассоциации ушу, один из самых прославленных мастеров ушу в мире У Бинь заявил в субботу, что чрезвычайно рад получить государственную награду РФ "Орден дружбы", который неразрывно связан с дружбой между народами двух стран.

"Я одновременно испытываю восхищение и огромную радость, граничащую с волнением, ведь мне никогда раньше не вручали столь важный орден. Более того, этот орден неразрывно связан с дружбой между народами наших двух стран", - заявил У Бинь журналистам после церемонии.

Он отметил, что ушу является своего рода посредником этой дружбы.

В свою очередь временный поверенный в делах России в КНР Сергей Краминцев, выступая на церемонии, отметил, что боевые искусства, являясь частью духовной культуры, стали важным мостом между российским и китайским народом.