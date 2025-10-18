Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Более 390 алкомаркетов закрылись или сменили ассортимент после введения ограничений на торговлю алкоголем в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Продолжаем системную работу по ограничению торговли алкоголем. Традиционно даю свежую статистику. В регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 393 закрылись или сменили название и ассортимент", - написал он народосбережения", - написал он в своем Telegram-канале

Филимонов отметил, что в том числе в Вологде из 118 точек закрылось 94, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 201 магазин. За октябрь в регионе закрылись, прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 17 алкомаркетов.

"Продолжаем работу по демонтажу вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов с нарушениями правил благоустройства. Уже убрали семь конструкций в Череповце и пять в Вологде. По результатам достигнутой договорённости, торговые сети самостоятельно снимут ещё три вывески в областной столице на следующей неделе", - написал глава региона.

Он напомнил, что уже достигнута договоренность с сетями алкомаркетов о переформатировании магазинов до конца года.

"Это будут продуктовые магазины шаговой доступности, которые смогут продавать алкоголь в положенное законом время в отдельном зале и долей не более 20% от ассортимента. Первые такие магазины после ребрендинга должны появиться уже на следующей неделе", - сообщил Филимонов.