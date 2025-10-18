Рейтинг@Mail.ru
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 18.10.2025 (обновлено: 22:29 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/vologda-2049149057.html
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области - РИА Новости, 18.10.2025
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
Более 390 алкомаркетов закрылись или сменили ассортимент после введения ограничений на торговлю алкоголем в Вологодской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T22:25:00+03:00
2025-10-18T22:29:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277191_0:93:3114:1845_1920x0_80_0_0_4e70a639c48be796cc99c4388191e7e6.jpg
https://ria.ru/20251018/filimonov-2049121773.html
https://ria.ru/20251017/alkomarkety-2048817888.html
вологодская область
вологда
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277191_267:462:2382:2048_1920x0_80_0_0_394311b503d4262fb28f29d08c205d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области

В Вологодской области 393 алкомаркета закрылись или сменили ассортимент

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлкогольный отдел в супермаркете
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Алкогольный отдел в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Более 390 алкомаркетов закрылись или сменили ассортимент после введения ограничений на торговлю алкоголем в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Продолжаем системную работу по ограничению торговли алкоголем. Традиционно даю свежую статистику. В регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 393 закрылись или сменили название и ассортимент", - написал он народосбережения", - написал он в своем Telegram-канале.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя
Вчера, 18:09
Филимонов отметил, что в том числе в Вологде из 118 точек закрылось 94, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 201 магазин. За октябрь в регионе закрылись, прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 17 алкомаркетов.
"Продолжаем работу по демонтажу вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов с нарушениями правил благоустройства. Уже убрали семь конструкций в Череповце и пять в Вологде. По результатам достигнутой договорённости, торговые сети самостоятельно снимут ещё три вывески в областной столице на следующей неделе", - написал глава региона.
Он напомнил, что уже достигнута договоренность с сетями алкомаркетов о переформатировании магазинов до конца года.
"Это будут продуктовые магазины шаговой доступности, которые смогут продавать алкоголь в положенное законом время в отдельном зале и долей не более 20% от ассортимента. Первые такие магазины после ребрендинга должны появиться уже на следующей неделе", - сообщил Филимонов.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины
17 октября, 11:24
 
Вологодская областьВологдаЧереповецГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала