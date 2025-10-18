https://ria.ru/20251018/vologda-2049149057.html
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области - РИА Новости, 18.10.2025
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
Более 390 алкомаркетов закрылись или сменили ассортимент после введения ограничений на торговлю алкоголем в Вологодской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T22:25:00+03:00
2025-10-18T22:25:00+03:00
2025-10-18T22:29:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277191_0:93:3114:1845_1920x0_80_0_0_4e70a639c48be796cc99c4388191e7e6.jpg
https://ria.ru/20251018/filimonov-2049121773.html
https://ria.ru/20251017/alkomarkety-2048817888.html
вологодская область
вологда
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277191_267:462:2382:2048_1920x0_80_0_0_394311b503d4262fb28f29d08c205d68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
В Вологодской области 393 алкомаркета закрылись или сменили ассортимент
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Более 390 алкомаркетов закрылись или сменили ассортимент после введения ограничений на торговлю алкоголем в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Продолжаем системную работу по ограничению торговли алкоголем. Традиционно даю свежую статистику. В регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 393 закрылись или сменили название и ассортимент", - написал он народосбережения", - написал он в своем Telegram-канале
.
Филимонов
отметил, что в том числе в Вологде
из 118 точек закрылось 94, в Череповце
из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 201 магазин. За октябрь в регионе закрылись, прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 17 алкомаркетов.
"Продолжаем работу по демонтажу вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов с нарушениями правил благоустройства. Уже убрали семь конструкций в Череповце и пять в Вологде. По результатам достигнутой договорённости, торговые сети самостоятельно снимут ещё три вывески в областной столице на следующей неделе", - написал глава региона.
Он напомнил, что уже достигнута договоренность с сетями алкомаркетов о переформатировании магазинов до конца года.
"Это будут продуктовые магазины шаговой доступности, которые смогут продавать алкоголь в положенное законом время в отдельном зале и долей не более 20% от ассортимента. Первые такие магазины после ребрендинга должны появиться уже на следующей неделе", - сообщил Филимонов.
С 1 марта в Вологодской области
вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.