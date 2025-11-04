Рейтинг@Mail.ru
В Вологде в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному
Культура
 
13:14 04.11.2025 (обновлено: 16:26 04.11.2025)
В Вологде в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному
В Вологде в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил жителей региона с открытием памятника Ивану Грозному, назвав это историческим событием.
Памятник Ивану Грозному в Вологде
Памятник Ивану Грозному в Вологде.
В Вологде в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному

В Вологодском кремле в День народного единства открыли памятник Ивану Грозному

ВОЛОГДА, 4 ноя — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил жителей региона с открытием памятника Ивану Грозному, назвав это историческим событием.
«
"История Вологды напрямую связана с именем великого царя Иоанна Васильевича Грозного. И где, как не в Вологде, на центральной Кремлевской площади, стоять этому памятнику. Я рад, что справедливость торжествует. Я рад, что история расставляет все на свои места. Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия, русских смыслов", — сказал он.
Филимонов возложил цветы к памятнику, после чего раздался пушечный залп.
В региональном правительстве подчеркнули, что инициатива установки памятника принадлежит Филимонову. Власти назвали Грозного самодержцем, чье имя навсегда вписано в историю областной столицы. Именно при нем началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была в два раза превосходить Московский кремль, а также был возведен Софийский собор — первое каменное здание в Вологде, его архитектурная доминанта.
Монумент установили у южной стены Вологодского кремля. Его общая высота составляет девять метров — шестиметровая бронзовая скульптура установлена на трехметровом постаменте. Автором памятника стал московский скульптор Михаил Красильников, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ранее участвовавший в создании рельефа для храма Христа Спасителя.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с событиями 1612 года, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
празднование Дня народного единства
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
