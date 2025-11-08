https://ria.ru/20251108/bpla-2053652692.html
Над Вологодской областью сбили два беспилотника
Над Вологодской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.11.2025
Над Вологодской областью сбили два беспилотника
Два беспилотника были сбиты над Вологодской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 08.11.2025
