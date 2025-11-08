Рейтинг@Mail.ru
Над Вологодской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 08.11.2025
Над Вологодской областью сбили два беспилотника
Над Вологодской областью сбили два беспилотника
Два беспилотника были сбиты над Вологодской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 08.11.2025
Над Вологодской областью сбили два беспилотника

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты над Вологодской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"Поступили сообщения о падении двух беспилотников в Шекснинском округе (Вологодской области - ред.). Жертв и повреждений нет", - написал Филимонов в Telegram-канале.
Операторы расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
© 2025 МИА «Россия сегодня»
