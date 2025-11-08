https://ria.ru/20251108/bpla-2053666034.html
В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА
В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА
Разрушений в результате атаки беспилотников на подстанцию "Белозерская" в Вологодской области не допущено, заявил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 08.11.2025
вологодская область
