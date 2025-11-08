Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.11.2025
15:23 08.11.2025
В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА
В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА
Разрушений в результате атаки беспилотников на подстанцию "Белозерская" в Вологодской области не допущено, заявил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 08.11.2025
В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Разрушений в результате атаки беспилотников на подстанцию "Белозерская" в Вологодской области не допущено, заявил губернатор Георгий Филимонов.
В субботу губернатор сообщил, что БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская", пять взрывов от их прилетов зафиксировали на энергетическом объекте.
"В результате атаки беспилотников на подстанцию "Белозерская" разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Филимонов добавил, что оперативные службы продолжают работу на объекте.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Специальная военная операция на Украине
 
 
