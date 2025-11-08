В Вологодской области не допустили разрушения подстанции после атаки БПЛА

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Разрушений в результате атаки беспилотников на подстанцию "Белозерская" в Вологодской области не допущено, заявил губернатор Георгий Филимонов.

В субботу губернатор сообщил, что БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская", пять взрывов от их прилетов зафиксировали на энергетическом объекте.