Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Ушу обладает колоссальным ресурсом для укрепления двустороннего российско-китайского стратегического партнерства и политических связей на современном этапе, заявил в субботу губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Филимонов
в субботу в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина
вручил заместителю председателя Китайской ассоциации ушу, одному из самых прославленных мастеров ушу в мире У Биню государственную награду Российской Федерации "Орден дружбы". Церемония награждения состоялась на территории посольства России в Китае
.
"В том, что мы вручаем именно "Орден дружбы", есть символизм, потому что ушу обладает колоссальным объединяющим потенциалом, колоссальным объединяющим две цивилизации, две культуры, два народа, два государства - Россию и Китай, потенциалом", - заявил Филимонов.
По его словам, "это колоссальный ресурс укрепления двустороннего российско-китайского стратегического партнерства и политических связей на современном этапе".
"Важно, что лидеры двух государств - президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
- особое внимание уделяют развитию спорта, и ушу находится в периметре особого внимания нашего президента. Уже два раза в интервью китайским журналистам российский президент отметил, что ушу очень популярно в России", - добавил губернатор.