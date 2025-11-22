Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Ушу обладает колоссальным ресурсом для укрепления двустороннего российско-китайского стратегического партнерства и политических связей на современном этапе, заявил в субботу губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"В том, что мы вручаем именно "Орден дружбы", есть символизм, потому что ушу обладает колоссальным объединяющим потенциалом, колоссальным объединяющим две цивилизации, две культуры, два народа, два государства - Россию и Китай, потенциалом", - заявил Филимонов.