Рейтинг@Mail.ru
Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/sport-2056811523.html
Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая
Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая - РИА Новости, 22.11.2025
Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая
Ушу обладает колоссальным ресурсом для укрепления двустороннего российско-китайского стратегического партнерства и политических связей на современном этапе,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:16:00+03:00
2025-11-22T16:16:00+03:00
россия
китай
вологодская область
георгий филимонов
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056796946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fceb181d3df916387466d49cb3163583.jpg
https://ria.ru/20251114/vologda-2055081452.html
россия
китай
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056796946_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_9676094a03e0664f9726fd874845781d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, вологодская область, георгий филимонов, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Вологодская область, Георгий Филимонов, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Филимонов оценил роль ушу в отношениях России и Китая

Филимонов: ушу обладает ресурсом для укрепления партнерства РФ и КНР

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области Церемония награждения заместителя председателя Китайской ассоциации ушу У Биня "Орденом дружбы"
Церемония награждения заместителя председателя Китайской ассоциации ушу У Биня Орденом дружбы - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Церемония награждения заместителя председателя Китайской ассоциации ушу У Биня "Орденом дружбы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Ушу обладает колоссальным ресурсом для укрепления двустороннего российско-китайского стратегического партнерства и политических связей на современном этапе, заявил в субботу губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Филимонов в субботу в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина вручил заместителю председателя Китайской ассоциации ушу, одному из самых прославленных мастеров ушу в мире У Биню государственную награду Российской Федерации "Орден дружбы". Церемония награждения состоялась на территории посольства России в Китае.
"В том, что мы вручаем именно "Орден дружбы", есть символизм, потому что ушу обладает колоссальным объединяющим потенциалом, колоссальным объединяющим две цивилизации, две культуры, два народа, два государства - Россию и Китай, потенциалом", - заявил Филимонов.
По его словам, "это колоссальный ресурс укрепления двустороннего российско-китайского стратегического партнерства и политических связей на современном этапе".
"Важно, что лидеры двух государств - президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - особое внимание уделяют развитию спорта, и ушу находится в периметре особого внимания нашего президента. Уже два раза в интервью китайским журналистам российский президент отметил, что ушу очень популярно в России", - добавил губернатор.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
14 ноября, 20:51
 
РоссияКитайВологодская областьГеоргий ФилимоновВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала