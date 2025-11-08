На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пять взрывов от прилетов БПЛА было зафиксировано на подстанции "Белозерская" в Вологодской области, это не повлияло на электроснабжение потребителей, сообщила губернатору Георгию Филимонову его заместитель Евгения Мазанова.