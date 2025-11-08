Рейтинг@Mail.ru
На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/vzryvy-2053636382.html
На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов
На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов - РИА Новости, 08.11.2025
На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов
Пять взрывов от прилетов БПЛА было зафиксировано на подстанции "Белозерская" в Вологодской области, это не повлияло на электроснабжение потребителей, сообщила... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:31:00+03:00
2025-11-08T12:31:00+03:00
происшествия
вологодская область
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_485e1f145b90c9f88837387188c50ee9.jpg
https://ria.ru/20251108/saratov-2053615125.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_178da7785ee1b1ba4e56d3b23c5f78a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Вологодская область, Георгий Филимонов
На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов

На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов при атаке БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пять взрывов от прилетов БПЛА было зафиксировано на подстанции "Белозерская" в Вологодской области, это не повлияло на электроснабжение потребителей, сообщила губернатору Георгию Филимонову его заместитель Евгения Мазанова.
Ранее Филимонов сообщил, что БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области, масштаб повреждений уточнялся.
«
"Георгий Юрьевич, докладываю оперативную обстановку. Всего на ПС 750 кВ "Белозерская" зафиксировано пять взрывов от прилетов беспилотников. Причиненные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Предварительно на подстанции находились восемь человек: оперативный персонал, сотрудники охраны и представители подрядной организации.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Саратове открыли горячую линию после атаки БПЛА
Вчера, 10:09
 
ПроисшествияВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала