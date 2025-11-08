https://ria.ru/20251108/vzryvy-2053636382.html
На подстанции в Вологодской области прогремели пять взрывов
вологодская область
происшествия, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Вологодская область, Георгий Филимонов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пять взрывов от прилетов БПЛА было зафиксировано на подстанции "Белозерская" в Вологодской области, это не повлияло на электроснабжение потребителей, сообщила губернатору Георгию Филимонову его заместитель Евгения Мазанова.
Ранее Филимонов сообщил, что БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области, масштаб повреждений уточнялся.
«
"Георгий Юрьевич, докладываю оперативную обстановку. Всего на ПС 750 кВ "Белозерская" зафиксировано пять взрывов от прилетов беспилотников. Причиненные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
губернатора.
Предварительно на подстанции находились восемь человек: оперативный персонал, сотрудники охраны и представители подрядной организации.