Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики после информации в СМИ о росте потребления алкоголя на душу населения в регионе.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что согласно сайту Федеральной службы государственной статистики, с января текущего года в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Согласно замерам из расчета, где за основу берется чистый спирт (100%), в январе на душу населения в Вологодской области показатель составил 7,7 литра, в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78 литра , в мае – 9,58 литра, в июне – 9,4 литра, в июле – 9,48 литра, в августе – 9,56 литра и в сентябре – 9,65 литра. При этом, как сообщает издание, в соседних с Вологодской областью регионах потребление алкоголя с начала года снижается.

"Рекомендую не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики. Нужно разложить с 1 марта (не с 1 января), учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки МСП, развития туризма (не считать в кучу сколько выпили туристы и вологжане). И вот тогда картина показывает более чем убедительный эффект областных мер народосбережения", - написал он в своем Telegram-канале

Губернатор сообщил, что по данным минздрава области, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6 процентов (со 133 до 66 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, стало на 50% меньше (489 пациентов в марте – сентябре 2024 года; 243 пациента в марте – сентябре 2025 года).

"С 1 марта 2025 года в регионе по данным системы ЕГАИС продано меньше алкоголя. 2025 год - 5,3 литра на человека, для сравнения аналогичный период 2024 года – 6,3 литра", - также сообщил Филимонов

Он призвал не поддаваться провокациям.

"Без паники и ажиотажа, пожалуйста. Если у кого-то что-то не получается и кому-то не хочется признавать наши успехи, - завидуйте молча", - также написал глава региона.