Рейтинг@Mail.ru
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/filimonov-2049121773.html
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя - РИА Новости, 18.10.2025
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики после информации в СМИ о росте... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:09:00+03:00
2025-10-18T18:09:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg
https://ria.ru/20251017/alkomarkety-2048817888.html
https://ria.ru/20251009/ogranichenija-2047221923.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_f97b7b0d421e91b3817bcd9da02c44d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, георгий филимонов, общество, россия
Вологодская область, Георгий Филимонов, Общество, Россия
Филимонов прокомментировал данные о росте потребления алкоголя

Филимонов призвал не поддаваться интерпретации о росте потребления алкоголя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики после информации в СМИ о росте потребления алкоголя на душу населения в регионе.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что согласно сайту Федеральной службы государственной статистики, с января текущего года в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Согласно замерам из расчета, где за основу берется чистый спирт (100%), в январе на душу населения в Вологодской области показатель составил 7,7 литра, в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78 литра , в мае – 9,58 литра, в июне – 9,4 литра, в июле – 9,48 литра, в августе – 9,56 литра и в сентябре – 9,65 литра. При этом, как сообщает издание, в соседних с Вологодской областью регионах потребление алкоголя с начала года снижается.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины
17 октября, 11:24
"Рекомендую не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики. Нужно разложить с 1 марта (не с 1 января), учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки МСП, развития туризма (не считать в кучу сколько выпили туристы и вологжане). И вот тогда картина показывает более чем убедительный эффект областных мер народосбережения", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что по данным минздрава области, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6 процентов (со 133 до 66 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, стало на 50% меньше (489 пациентов в марте – сентябре 2024 года; 243 пациента в марте – сентябре 2025 года).
"С 1 марта 2025 года в регионе по данным системы ЕГАИС продано меньше алкоголя. 2025 год - 5,3 литра на человека, для сравнения аналогичный период 2024 года – 6,3 литра", - также сообщил Филимонов.
Он призвал не поддаваться провокациям.
"Без паники и ажиотажа, пожалуйста. Если у кого-то что-то не получается и кому-то не хочется признавать наши успехи, - завидуйте молча", - также написал глава региона.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Вологодской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах
9 октября, 10:42
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала