В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства
Открытие памятника Ивану Грозному в Вологде планируется 4 ноября, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 03.11.2025
культура
вологда
вологодская область
иван грозный
георгий филимонов
вологда
вологодская область
В Вологде 4 ноября откроют памятник Ивану Грозному