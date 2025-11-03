Рейтинг@Mail.ru
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства
Культура
 
12:55 03.11.2025
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства - РИА Новости, 03.11.2025
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства
Открытие памятника Ивану Грозному в Вологде планируется 4 ноября, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 03.11.2025
вологда, вологодская область, иван грозный, георгий филимонов
Культура, Вологда, Вологодская область, Иван Грозный, Георгий Филимонов
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства

В Вологде 4 ноября откроют памятник Ивану Грозному

Итоговый вариант памятника царю Ивану IV Грозному в Вологде
Итоговый вариант памятника царю Ивану IV Грозному в Вологде
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Итоговый вариант памятника царю Ивану IV Грозному в Вологде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Открытие памятника Ивану Грозному в Вологде планируется 4 ноября, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"4 ноября мы открываем обновленную площадь у нашего Вологодского Кремля и памятник Иоанну Васильевичу", - сказал губернатор на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее Филимонов сообщал, что памятник высотой 9 метров будет установлен на обновленной Кремлевской площади. Глава региона отмечал, что памятник станет символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры. Рядом с памятником будут видны Воскресенский собор и Колокольня, купола Софийского собора - символы духовной силы и культурно-исторического наследия.
Памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
2 ноября, 11:43
 
КультураВологдаВологодская областьИван ГрозныйГеоргий Филимонов
 
 
