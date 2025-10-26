Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что принял отставку и освободил от должности заместителя губернатора - министра экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрия Родионова.
"Коллега направился по своей программе. Толковый был сотрудник. Но биография и история работы на предыдущих местах в других краях бросила вызов, несовместимый с продолжением службы в нашем регионе. C'est la vie. А у нас много целей и задач для развития Вологодчины. Двигаемся дальше, наращивая темп", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
В ряде СМИ и Telegram-каналов 25 сентября появилась информация о том, что якобы задержан заместитель губернатора Вологодской области Родионов по подозрению в хищении на предыдущей должности. В пресс-службе правительства региона тогда сообщили РИА Новости, что Родионов находится на рабочем месте. Днем 25 сентября он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области.