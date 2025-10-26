Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/gubernator-2050712845.html
Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова
Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова - РИА Новости, 26.10.2025
Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что принял отставку и освободил от должности заместителя губернатора - министра экономического... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:10:00+03:00
2025-10-26T14:10:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
дмитрий родионов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg
https://ria.ru/20251020/les-2049447674.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_f97b7b0d421e91b3817bcd9da02c44d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, георгий филимонов, дмитрий родионов, политика
Вологодская область, Георгий Филимонов, Дмитрий Родионов, Политика
Губернатор Вологодской области принял отставку замгубернатора Родионова

Вологодский губернатор сообщил, что принял отставку своего заместителя Родионова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что принял отставку и освободил от должности заместителя губернатора - министра экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрия Родионова.
"Коллега направился по своей программе. Толковый был сотрудник. Но биография и история работы на предыдущих местах в других краях бросила вызов, несовместимый с продолжением службы в нашем регионе. C'est la vie. А у нас много целей и задач для развития Вологодчины. Двигаемся дальше, наращивая темп", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Филимонов также опубликовал распоряжение об отставке и освобождении Родионова от занимаемой должности по собственному желанию.
В ряде СМИ и Telegram-каналов 25 сентября появилась информация о том, что якобы задержан заместитель губернатора Вологодской области Родионов по подозрению в хищении на предыдущей должности. В пресс-службе правительства региона тогда сообщили РИА Новости, что Родионов находится на рабочем месте. Днем 25 сентября он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Глава Крымского района Кубани ушел в отставку по собственному желанию
20 октября, 17:56
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновДмитрий РодионовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала