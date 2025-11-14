https://ria.ru/20251114/vologda-2055081452.html
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое" - РИА Новости, 14.11.2025
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
Все вывески магазинов сети "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 14.11.2025
https://ria.ru/20251103/filimonov-2052659343.html
https://ria.ru/20251113/filimonov-2054870149.html
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
В Вологде и Череповце все вывески магазинов "Красное&Белое" демонтировали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Все вывески магазинов сети "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Все вывески сети алкомаркетов "Красное&Белое" демонтированы в Вологде
и Череповце
. С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства", – написал он в Telegram-канале
.
Филимонов
назвал эти действия "логичным следствием" работы по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. Он добавил, что сеть "Красное&Белое
" в связи с приостановкой лицензии не продает алкоголь в Вологодской области
с 25 июля.
"Выражаем надежду, что владельцы сети примут условия ведения бизнеса в регионе и приступят к ребрендингу. На сегодняшний день наиболее эффективный путь развития алкогольного бизнеса в Вологодской области - переформатирование в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона", – отметил губернатор Вологодской области.
В октябре в картотеке арбитражных дел появилась информация, что арбитражный суд Вологодской области отказал компании "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное&Белое") в отмене приказа регионального министерства экономического развития о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.
В начале августа Филимонов сообщал, что "Красное&Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное&Белое" не подтвердили РИА Новости эту информацию.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.