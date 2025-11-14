Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое" - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/vologda-2055081452.html
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое" - РИА Новости, 14.11.2025
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"
Все вывески магазинов сети "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:51:00+03:00
2025-11-14T20:51:00+03:00
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
красное & белое
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
https://ria.ru/20251103/filimonov-2052659343.html
https://ria.ru/20251113/filimonov-2054870149.html
вологодская область
вологда
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, красное & белое, общество
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Красное & Белое, Общество
В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"

В Вологде и Череповце все вывески магазинов "Красное&Белое" демонтировали

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Все вывески магазинов сети "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"Все вывески сети алкомаркетов "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце. С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства", – написал он в Telegram-канале.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Губернатор Вологодской области прокомментировал драку своего заместителя
3 ноября, 17:38
Филимонов назвал эти действия "логичным следствием" работы по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. Он добавил, что сеть "Красное&Белое" в связи с приостановкой лицензии не продает алкоголь в Вологодской области с 25 июля.
"Выражаем надежду, что владельцы сети примут условия ведения бизнеса в регионе и приступят к ребрендингу. На сегодняшний день наиболее эффективный путь развития алкогольного бизнеса в Вологодской области - переформатирование в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона", – отметил губернатор Вологодской области.
В октябре в картотеке арбитражных дел появилась информация, что арбитражный суд Вологодской области отказал компании "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное&Белое") в отмене приказа регионального министерства экономического развития о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.
В начале августа Филимонов сообщал, что "Красное&Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное&Белое" не подтвердили РИА Новости эту информацию.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
13 ноября, 22:06
 
Вологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновКрасное & БелоеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала