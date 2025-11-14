В Вологодской области демонтировали вывески магазинов "Красное&Белое"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Все вывески магазинов сети "Красное&Белое" демонтированы в Вологде и Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Все вывески сети алкомаркетов "Красное&Белое" демонтированы в Вологде Череповце . С фасадов зданий убрали конструкции, размещенные с нарушением правил благоустройства", – написал он в Telegram-канале

Филимонов назвал эти действия "логичным следствием" работы по регулированию розничной торговли спиртным в регионе. Он добавил, что сеть " Красное&Белое " в связи с приостановкой лицензии не продает алкоголь в Вологодской области с 25 июля.

"Выражаем надежду, что владельцы сети примут условия ведения бизнеса в регионе и приступят к ребрендингу. На сегодняшний день наиболее эффективный путь развития алкогольного бизнеса в Вологодской области - переформатирование в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона", – отметил губернатор Вологодской области.

В октябре в картотеке арбитражных дел появилась информация, что арбитражный суд Вологодской области отказал компании "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное&Белое") в отмене приказа регионального министерства экономического развития о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.

В начале августа Филимонов сообщал, что "Красное&Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца. В пресс-службе сети магазинов "Красное&Белое" не подтвердили РИА Новости эту информацию.