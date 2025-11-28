Рейтинг@Mail.ru
Подравшийся в баре первый замгубернатора Вологодской области ушел с поста
Подравшийся в баре первый замгубернатора Вологодской области ушел с поста
Подравшийся в баре первый замгубернатора Вологодской области ушел с поста
Подравшийся в баре первый замгубернатора Вологодской области ушел с поста
Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев ушел с поста по собственному желанию из-за выхода на пенсию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2025
Подравшийся в баре первый замгубернатора Вологодской области ушел с поста

Подравшийся в баре первый замгубернатора Вологодской области ушел в отставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев ушел с поста по собственному желанию из-за выхода на пенсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Иноземцев ранее проходил службу в министерстве внутренних дел России, ему 47 лет. В правительстве Вологодской области Иноземцев работал с мая 2025 года.
"Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отставку принял", - сообщили в пресс-службе.
СМИ 19 октября сообщали, что в Санкт-Петербурге якобы за дебош задержали Иноземцева. По сообщениям СМИ, он подрался в отеле с другим постояльцем, причиной драки стал личный конфликт. Позже Филимонов сообщил, что, по уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. По его словам, очевидцы рассказали, что Иноземцев вступился за человека, который подвергся нападению. Губернатор добавил, что Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя бара в беде.
Губернатор Вологодской области прокомментировал драку своего заместителя
