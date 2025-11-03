Губернатор Вологодской области прокомментировал драку своего заместителя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов после драки в баре с участием своего первого заместителя Ивана Иноземцева сообщил, что тот стал непревзойденным мастером кунг-фу и вступился за слабого.
СМИ 19 октября сообщали, что якобы в Санкт-Петербурге за дебош задержали первого заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. Он якобы подрался в отеле с другим постояльцем, причиной драки стал личный конфликт. Позже губернатор Вологодской области сообщил, что, по уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. По его словам, очевидцы рассказали, что Иноземцев вступился за человека, который подвергся нападению. Губернатор добавил, что Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде.
"Тем более, что каждый из наших коллег открывает все новые и новые таланты, в частности, Иван Борисович (Иноземцев - ред.) стал непревзойденным мастером кунг-фу, который владеет традиционным оружием - стул. Я, тем не менее, еще раз хотел бы подчеркнуть, что все мы, мужчины, когда видим несправедливость по отношению к слабым, к ближним, будь то к более слабым представителям мужского пола и уж тем более к девушкам, женщинам, мы вступаемся. И нужно преодолевать то лихолетье, тот период в жизни нашего общества, когда люди едут в общественном транспорте, метро или в публичном месте и наблюдают спокойно, еще и на телефоны снимают, как унижают, оскорбляют или применяют насильственные действия по отношению к кому-то из пассажиров либо из присутствующих в этом месте", - сказал Филимонов в ходе оперативного совещания 31 октября. Оно транслировалось в соцсетях.
Он подчеркнул, что русское общество - сильное, консолидированное, уверенное в себе и помогает друг другу по всей стране.