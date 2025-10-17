Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины
17.10.2025
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины - РИА Новости, 17.10.2025
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины
Сети алкомаркетов в Вологодской области будут переименованы в сети продуктовых магазинов до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 17.10.2025
вологодская область
вологда
георгий филимонов
общество
экономика
вологодская область
вологда
Новости
вологодская область, вологда, георгий филимонов, общество, экономика
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Общество, Экономика
В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины

В Вологодской области сети алкомаркетов переименуют в сети продуктовых магазинов

Магазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Сети алкомаркетов в Вологодской области будут переименованы в сети продуктовых магазинов до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Глава субъекта отметил, что уже согласованы названия и логотипы будущих продуктовых магазинов. Первый должен появиться в Вологде на следующей неделе, а десятки остальных - до конца этого года.
"Очень важный фронт работы по оздоровлению населения – борьба с алкоголизацией, в силу реализации областного закона об ограничении продажи алкоголя и, конечно же, ликвидации алкомаркетов вследствие принятых мер. Если коротко, то было 610 алкомаркетов, закрылось 389. Эту работу продолжаем. И если приоткрыть еще один небольшой "секрет Полишинеля", то с крупными сетями мы уже сейчас подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетью продуктовых магазинов у дома", – отметил губернатор Вологодской области.
Сообщается, что в обновленных магазинах будет не более 20% алкогольной продукции в общем объеме товаров. Алкоголь можно будет купить только в отдельном зале и только в обозначенное законом Вологодской области время.
Власти региона подчеркивают, что они нацелены не закрыть алкомаркеты, а помочь переформатировать торговые объекты, в том числе через областную программу "5:3:3", в рамках которой их владельцам предоставляется льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 в будние дни и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничений по времени.
Вологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновОбществоЭкономика
 
 
