В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Сети алкомаркетов в Вологодской области будут переименованы в сети продуктовых магазинов до конца 2025 года, сообщил Сети алкомаркетов в Вологодской области будут переименованы в сети продуктовых магазинов до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Глава субъекта отметил, что уже согласованы названия и логотипы будущих продуктовых магазинов. Первый должен появиться в Вологде на следующей неделе, а десятки остальных - до конца этого года.

"Очень важный фронт работы по оздоровлению населения – борьба с алкоголизацией, в силу реализации областного закона об ограничении продажи алкоголя и, конечно же, ликвидации алкомаркетов вследствие принятых мер. Если коротко, то было 610 алкомаркетов, закрылось 389. Эту работу продолжаем. И если приоткрыть еще один небольшой "секрет Полишинеля", то с крупными сетями мы уже сейчас подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетью продуктовых магазинов у дома", – отметил губернатор Вологодской области.

Сообщается, что в обновленных магазинах будет не более 20% алкогольной продукции в общем объеме товаров. Алкоголь можно будет купить только в отдельном зале и только в обозначенное законом Вологодской области время.

Власти региона подчеркивают, что они нацелены не закрыть алкомаркеты, а помочь переформатировать торговые объекты, в том числе через областную программу "5:3:3", в рамках которой их владельцам предоставляется льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года.