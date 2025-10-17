В Вологодской области алкомаркеты переименуют в продуктовые магазины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Сети алкомаркетов в Вологодской области будут переименованы в сети продуктовых магазинов до конца 2025 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Глава субъекта отметил, что уже согласованы названия и логотипы будущих продуктовых магазинов. Первый должен появиться в Вологде на следующей неделе, а десятки остальных - до конца этого года.
В Подмосковье может закрыться или переехать каждый пятый алкомаркет
2 сентября, 03:00
"Очень важный фронт работы по оздоровлению населения – борьба с алкоголизацией, в силу реализации областного закона об ограничении продажи алкоголя и, конечно же, ликвидации алкомаркетов вследствие принятых мер. Если коротко, то было 610 алкомаркетов, закрылось 389. Эту работу продолжаем. И если приоткрыть еще один небольшой "секрет Полишинеля", то с крупными сетями мы уже сейчас подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетью продуктовых магазинов у дома", – отметил губернатор Вологодской области.
Сообщается, что в обновленных магазинах будет не более 20% алкогольной продукции в общем объеме товаров. Алкоголь можно будет купить только в отдельном зале и только в обозначенное законом Вологодской области время.
Власти региона подчеркивают, что они нацелены не закрыть алкомаркеты, а помочь переформатировать торговые объекты, в том числе через областную программу "5:3:3", в рамках которой их владельцам предоставляется льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 в будние дни и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничений по времени.
В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов
24 июля, 04:08