Губернатор Вологодской области назвал возможную причину драки в баре
Губернатор Вологодской области назвал возможную причину драки в баре
Губернатор Вологодской области назвал возможную причину драки в баре
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что причиной драки в баре, участником которой стал первый заместитель губернатора региона Иван...
происшествия
вологодская область
санкт-петербург
георгий филимонов
вологодская область
санкт-петербург
Драка с участием заместителя губернатора Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с данными о драке с участием своего заместителя Ивана Иноземцева. Ранее СМИ утверждали, что первого замглавы региона задержали в Петербурге за дебош. Сообщалось, что он стал участником потасовки в отеле с другим постояльцем из-за личного конфликта. По другим данным, Иноземцев пытался разнять драку.
Губернатор Вологодской области назвал возможную причину драки в баре
Филимонов: причиной драки с участием Ивана Иноземцева могла быть провокация
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что причиной драки в баре, участником которой стал первый заместитель губернатора региона Иван Иноземцев, могла быть провокация.
Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы в Санкт-Петербурге
за дебош задержали первого заместителя губернатора Вологодской области
. По их данным, он якобы подрался в отеле с другим постояльцем, причиной драки стал личный конфликт. Губернатор Вологодской области позднее сообщил, что разбирается в ситуации.
"Сообщаю, что еще стало известно о произошедшем с Иваном Борисовичем Иноземцевым... По уточненной информации, в лобби-баре могла произойти провокация. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению", - написал Филимонов
в своем Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде.
"В последнее время вокруг нас происходит много попыток провокационных действий. В случае, если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее", - заключил Филимонов.