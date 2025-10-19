Губернатор Вологодской области назвал возможную причину драки в баре

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что причиной драки в баре, участником которой стал первый заместитель губернатора региона Иван Иноземцев, могла быть провокация.

"В последнее время вокруг нас происходит много попыток провокационных действий. В случае, если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее", - заключил Филимонов.