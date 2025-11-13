Рейтинг@Mail.ru
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области - РИА Новости, 13.11.2025
22:06 13.11.2025
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области - РИА Новости, 13.11.2025
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области
Почти 70% алкомаркетов закрылись или сменили название и ассортимент в Вологодской области после введения ограничений на торговлю алкоголем, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:06:00+03:00
2025-11-13T22:06:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
череповец
вологда
вологодская область
череповец
вологда
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
вологодская область, георгий филимонов, череповец, вологда
Вологодская область, Георгий Филимонов, Череповец, Вологда
Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области

Филимонов: почти 70% алкомаркетов закрылись или сменили название в регионе

Георгий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Почти 70% алкомаркетов закрылись или сменили название и ассортимент в Вологодской области после введения ограничений на торговлю алкоголем, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"На старте инициативы в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 419 закрылись или сменили название и ассортимент. Приведу конкретные цифры по крупным городам: в Вологде из 118 точек закрылись 97, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 224 магазина. За неделю сменили название и ассортимент шесть региональных алкомаркетов", – сказал Филимонов, слова которого приводит его пресс-служба.
Как сообщила пресс-служба, в регионе также идет работа по демонтажу вывесок алкомаркетов, установленных на фасадах зданий с нарушениями правил благоустройства. В Череповце демонтировали 15 конструкций, в областной столице – 14. В рамках достигнутых договоренностей сеть магазинов "Бристоль" сменила в Вологде 22 вывески и 23 – в Череповце. Отмечается, что эта работа направлена на приведение облика городов к единому дизайн-коду и параллельно регулирует рынок алкогольной продукции.
"Наиболее эффектным путем развития алкогольного бизнеса в Вологодской области видится переформатирование алкомаркетов в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона", - говорится в сообщении.
Кроме того, субъекты МСП могут воспользоваться льготным займом до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года для создания заведений общественного питания.
"Из 87 "наливаек" в Вологде и Череповце на контроле остаются 42 точки. Продолжаем и профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 168 уже прекратили свою деятельность. За неделю закрылись четыре магазина по продаже вейпов. Темпов не сбавляем", – отметил Филимонов.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени. Также с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов на основании действующих областных законов.
Вологодская областьГеоргий ФилимоновЧереповецВологда
 
 
