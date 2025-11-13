Филимонов рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Почти 70% алкомаркетов закрылись или сменили название и ассортимент в Вологодской области после введения ограничений на торговлю алкоголем, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"На старте инициативы в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 419 закрылись или сменили название и ассортимент. Приведу конкретные цифры по крупным городам: в Вологде из 118 точек закрылись 97, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 224 магазина. За неделю сменили название и ассортимент шесть региональных алкомаркетов", – сказал Филимонов , слова которого приводит его пресс-служба.

Как сообщила пресс-служба, в регионе также идет работа по демонтажу вывесок алкомаркетов, установленных на фасадах зданий с нарушениями правил благоустройства. В Череповце демонтировали 15 конструкций, в областной столице – 14. В рамках достигнутых договоренностей сеть магазинов "Бристоль" сменила в Вологде 22 вывески и 23 – в Череповце. Отмечается, что эта работа направлена на приведение облика городов к единому дизайн-коду и параллельно регулирует рынок алкогольной продукции.

"Наиболее эффектным путем развития алкогольного бизнеса в Вологодской области видится переформатирование алкомаркетов в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона", - говорится в сообщении.

Кроме того, субъекты МСП могут воспользоваться льготным займом до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года для создания заведений общественного питания.

"Из 87 "наливаек" в Вологде и Череповце на контроле остаются 42 точки. Продолжаем и профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 168 уже прекратили свою деятельность. За неделю закрылись четыре магазина по продаже вейпов. Темпов не сбавляем", – отметил Филимонов.