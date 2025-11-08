Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 08.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области
ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области
БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области, масштаб повреждений уточняется, отключений электроэнергии в регионе нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.11.2025
георгий филимонов, вологодская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Георгий Филимонов, Вологодская область, Происшествия
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области, масштаб повреждений уточняется, отключений электроэнергии в регионе нет, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"По атаке БПЛА на подстанцию "Белозерская". По предварительным данным, три попадания в ПС "Белозерская 750". Масштаб повреждений уточняется... Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет", - написал Филимонов в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, жертв нет. Специалисты работают не месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Георгий Филимонов, Вологодская область, Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала