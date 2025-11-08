https://ria.ru/20251108/podstantsiya-2053622310.html
ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области
БПЛА атаковали подстанцию "Белозерская" в Вологодской области, масштаб повреждений уточняется, отключений электроэнергии в регионе нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
георгий филимонов
вологодская область
происшествия
вологодская область
