В Вологодской области снизили качество мобильного интернета

"На Вологодчине понижено качество связи и мобильного интернета. Проблемы жители отмечают в соцсетях. Поясню, в чем дело. Ухудшение качества сигнала обусловлено мерами безопасности. Связь намеренно "глушат", чтобы защитить территорию региона и стратегически важные объекты от атак БПЛА. Такая ситуация наблюдается вторые сутки", - написал он в своем Telegram-канале.