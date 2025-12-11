https://ria.ru/20251211/filimonov-2061363678.html
В Вологодской области снизили качество мобильного интернета
В Вологодской области снизили качество мобильного интернета - РИА Новости, 11.12.2025
В Вологодской области снизили качество мобильного интернета
Ухудшение качества связи и мобильного интернета в Вологодской области обусловлено мерами безопасности, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:43:00+03:00
2025-12-11T13:43:00+03:00
2025-12-11T13:43:00+03:00
вологодская область
вологда
георгий филимонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
https://ria.ru/20251210/rabota-2061196215.html
вологодская область
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, георгий филимонов, безопасность
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Безопасность
В Вологодской области снизили качество мобильного интернета
В Вологодской области снизили качество мобильного интернета в целях безопасности