В Вологодской области снизили качество мобильного интернета - РИА Новости, 11.12.2025
13:43 11.12.2025
В Вологодской области снизили качество мобильного интернета
Ухудшение качества связи и мобильного интернета в Вологодской области обусловлено мерами безопасности, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Ухудшение качества связи и мобильного интернета в Вологодской области обусловлено мерами безопасности, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"На Вологодчине понижено качество связи и мобильного интернета. Проблемы жители отмечают в соцсетях. Поясню, в чем дело. Ухудшение качества сигнала обусловлено мерами безопасности. Связь намеренно "глушат", чтобы защитить территорию региона и стратегически важные объекты от атак БПЛА. Такая ситуация наблюдается вторые сутки", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что на этот период жители и гости Вологды могут воспользоваться бесплатной общественной сетью Wi-Fi, которая заработала в городе с 1 декабря. К ней подключены общественные пространства и более 60 "умных" остановок общественного транспорта.
Вологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновБезопасность
 
 
