https://ria.ru/20231027/li_ketsyan-1905540614.html

Биография Ли Кэцяна

Биография Ли Кэцяна - РИА Новости, 27.10.2023

Биография Ли Кэцяна

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян скончался в пятницу в возрасте 68 лет, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:24

2023-10-27T06:24

2023-10-27T06:45

китай

хэнань

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян скончался в пятницу в возрасте 68 лет, сообщило Центральное телевидение Китая.Бывший премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян (Li Keqiang) родился в уезде Динъюань провинции Аньхой в июле 1955 года.Трудовую деятельность начал после окончания средней школы высшей ступени в 1974 году в рабочей бригаде "Дунлин" коммуны Дамяо в уезде Фэнъян провинции Аньхой.В 1976 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК).В 1976-1978 годах — секретарь парторганизации бригады "Дамяо" коммуны Дамяо в уезде Фэнъян провинции Аньхой.В 1978-1982 годах — студент юридического факультета и главный член студенческого союза Пекинского университета.С 1982 года по1983 год — секретарь комитета Пекинского университета Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК).В 1983-1985 годах занимал должность руководителя Департамента КСМК по делам учебных заведений, являясь одновременно ответственным секретарем Всекитайского союза студентов, кандидатом в члены секретариата Центрального комитета (ЦК) КСМК.В 1985-1993 годах — член секретариата ЦК КСМК, заместитель председателя Всекитайской федерации молодежи. В сентябре-ноябре 1991 года учился в Партийной школе при ЦК КПК.В 1993-1998 годах — первый секретарь секретариата ЦК КСМК, ректор Политического института молодежи Китая. В 1994 году окончил заочную магистратуру и докторантуру Института экономики при Пекинском университете, доктор экономических наук.В 1998-2002 годах Ли Кэцян занимал должности заместителя секретаря комитета КПК провинции Хэнань, исполняющего обязанности председателя правительства провинции Хэнань, а с 1999 года — председателя правительства провинции Хэнань.С 2002 по 2003 год — секретарь комитета КПК провинции Хэнань и председатель правительства провинции Хэнань.С 2003 по 2004 год — секретарь комитета КПК провинции Хэнань и председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэнань.С 2004 по 2005 год — секретарь комитета КПК провинции Ляонин.В 2005-2007 годах занимал должности секретаря комитета КПК провинции и председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин.С 2007 года был членом ПК Политбюро ЦК КПК, секретарем комитета КПК провинции Ляонин, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин.В марте 2008 года на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Кэцян был утвержден вице-премьером Государственного совета КНР.15 марта 2013 года Ли Кэцяна утвердили на посту премьера Госсовета КНР.18 марта 2018 года был переизбран ВСНП на пост премьера Китая на второй срок.В октябре 2022 года он не вошел в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва.В марте 2023 года Ли Кэцян покинул пост премьера Госсовета, его сменил Ли Цян. 27 октября 2023 года политик скончался в результате сердечного приступа в возрасте 68 лет. Ли Кэцян был женат на профессоре литературы Пекинского университета Чэн Хун (Cheng Hong), у супругов есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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