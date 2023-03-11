https://ria.ru/20230311/premer-1857175635.html

Прагматик-бизнесмен, конфидент Си: в Китае избрали нового премьера

Прагматик-бизнесмен, конфидент Си: в Китае избрали нового премьера - РИА Новости, 11.03.2023

Прагматик-бизнесмен, конфидент Си: в Китае избрали нового премьера

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу избрали члена ПК Политбюро ЦК КПК Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР, политик, РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T06:32

2023-03-11T06:32

2023-03-11T06:35

в мире

китай

шанхай

чжэцзян

си цзиньпин

ли кэцян

хань чжэн

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 11 мар - РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу избрали члена ПК Политбюро ЦК КПК Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР, политик, которого считают самым бизнес-ориентированным в окружении председателя КНР Си Цзиньпина с весомым опытом в области развития технологий и экономики, сменил на этой должности уходящего на пенсию Ли Кэцяна. Многие аналитики полагали, что Ли Цян будет премьером Госсовета КНР еще до 20-го съезда КПК в октябре прошлого года, так что, когда ЦК Компартии Китая 20-го созыва включил его в семерку самых влиятельных политиков страны - постоянный комитет Политбюро ЦК КПК - сомнений в этом почти не осталось. Согласно устоявшейся традиции, новых членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК представляет генеральный секретарь на встрече с журналистами в Доме народных собраний по итогам первого пленума. Именно первый выход ПКПБ к прессе и может стать намеком на то, какое место каждый из новых членов займет в иерархии руководства КПК и, как следствие, на какую государственную должность они будут выбраны последующей весной на сессии ВСНП. Тогда, в октябре 2022 года, первым после Си Цзиньпина к журналистам вышел Ли Цян и встал на сцене по левую руку от генсека партии (на предыдущем съезде аналогичным образом вышел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян). Это говорило о том, что Ли Цян стал вторым человеком в иерархии партии после ухода Ли Кэцяна и именно он стал главным претендентом на пост премьера. Доверенное лицо Си Цзиньпина Ли Цян стал членом Компартии в 1983 году. Большую часть своей карьеры он работал на различных должностях в восточной провинции Чжэцзян, где Си Цзиньпин занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2002-2007 годах. В 2002 году Ли Цян был назначен секретарем горкома КПК своего родного города Вэньчжоу, в провинции Чжэцзян. На тот момент ему было 43 года, он стал самым молодым муниципальным партийным руководителем за 30 лет. В 2001-2004 годах он одновременно работал и изучал глобальную экономику в аспирантуре Центральной партийной школы. Ли Цян также имеет магистерскую степень Гонконгского политехнического университета в сфере бизнес-администрирования. По некоторым данным, начало тесного взаимодействия Ли Цяна и Си Цзиньпина восходит к 2004 году, когда Ли Цян по сути выполнял роль главного личного помощника нынешнего председателя. На этой роли он пробыл три года, пока Си Цзиньпин не занял должность секретаря Комитета КПК Шанхая. В течение этих трех лет Ли Цян сопровождал Си Цзиньпина практически в каждой инспекционное поездке, редактировал речи его выступлений и даже тексты для его колонки в местном партийном издании. Позже тексты собрали и издали в виде сборника "Новые Чжицзянские беседы". Ли Цяну также приписывают помощь в разработке и редактировании политического курса Си Цзиньпина в провинции Чжэцзян, который получил название "стратегия двойной восьмерки". Она предполагала выделение восьми преимуществ провинции в разных областях и разработку соответствующего количества мер по совершенствованию этих преимуществ. Некоторые из положений этой стратегии позже трансформировались в "Экономическую мысль Си Цзиньпина", направляющий принцип для экономической политики Компартии Китая. В 2017 году Ли Цян пошел по карьерным стопам Си Цзиньпина и стал главой горкома КПК Шанхая. Причем, в отличие от своего предшественника Хань Чжэна, который поднимался до этой должности по карьерной лестнице непосредственно в Шанхае, Ли Цян был человеком "пришлым", многие шанхайские чиновники даже смотрели на него как на аутсайдера. К моменту, когда Ли Цян стал членом партийного "Олимпа" в октябре прошлого года, его карьера руководителя в Шанхае была омрачена двухмесячным жестким локдауном в мегаполисе. Мера, на которую власти были вынуждены пойти из-за мощной вспышки Covid-19. Многие потом критиковали городскую власть, в том числе, непосредственно Ли Цяна, за слишком медленную реакцию на вспышку эпидемии, по их мнению, тяжелого локдауна, который привел к нарушению цепочек поставок как местных, так и глобальных, можно было избежать, если бы больше мер по контролю и профилактике применялись изначально. Позже издание South China Morning Post написало, что большим фактором, сыгравшим в пользу Ли Цяна и его попадания в ПКПБ даже несмотря на тяжелые для Шанхая экономические последствия локдауна, стали его обширные познания и внимание к передовым технологиям и инновациям - области, обозначенные Си Цзиньпином на 20-м съезде КПК как экономические драйверы. Ожидания Ожидается, что на посту премьера Госсовета КНР 63-летний Ли Цян возьмет на себя непростую задачу по "оживлению" китайской экономики, попавшей под удар строгих трехлетних ковидных ограничений, ослабевшего потребительского спроса и сложных отношений с США и другими западными странами. Впрочем, как отмечало издание South China Morning Post, у Ли Цяна за плечами многолетний опыт в области развития и регионального экономического менеджмента. Кроме того, Ли Цян - самый прагматичный и бизнес-ориентированный политик из ближайшего окружения Си Цзиньпина. На посту премьера Госсовета КНР он возьмет на себя ответственность за укрепление экономики до прежних уровней роста, снижение сиюминутных рисков и превращение Китая в страну с высоким уровнем дохода. По мнению некоторых западных аналитиков, Ли Цян скорее будет играть роль исполнителя, чем того, кто меняет политический курс. Некоторые даже в качестве сильной стороны нового премьера указывают его долгий опыт работы в роли близкого советника Си Цзиньпина. Китайские аналитики, в свою очередь, считают, что раз Си Цзиньпин доверяет Ли Цяну, то последний на посту премьера будет иметь высокую степень автономности в экономических делах, что позволит ему предпринимать смелые действия для решения наиболее актуальных вопросов. Аналитики полагают, что восстановление экономики после снятия Китаем противоэпидемиологических ограничений поможет ослабить давление на Ли Цяна в работе по стабилизации экономики, что позволит его кабинету направить больше усилий на решение актуальных проблем, таких как повышение доверия инвесторов и сдерживание высокого уровня безработицы среди молодежи.

https://ria.ru/20230311/generaly-1857174482.html

https://ria.ru/20230310/knr-1856907535.html

https://ria.ru/20230310/knr-1856904084.html

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в мире, китай, шанхай, чжэцзян, си цзиньпин, ли кэцян, хань чжэн, всекитайское собрание народных представителей