https://ria.ru/20240815/kitaj-1966320661.html

Китайская полиция вытеснила японское судно из зоны спорных островов

Китайская полиция вытеснила японское судно из зоны спорных островов - РИА Новости, 15.08.2024

Китайская полиция вытеснила японское судно из зоны спорных островов

Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), говорится в заявлении управления... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:40

2024-08-15T09:40

2024-08-15T10:08

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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), говорится в заявлении управления морской полиции КНР. В заявлении сообщается, что 14 августа японское рыболовное судно "незаконно вошло в территориальные воды китайских островов Дяоюйдао". "Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили (судно)", - говорится в заявление. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

https://ria.ru/20240312/mery-1932428249.html

https://ria.ru/20231210/knr-1914884973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, сенкаку, синдзо абэ, си цзиньпин, ли кэцян