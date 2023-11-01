https://ria.ru/20231101/kitay-1906619573.html
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов - РИА Новости, 01.11.2023
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов
Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:55
2023-11-01T10:55
2023-11-01T10:55
в мире
япония
китай
сенкаку
ли кэцян
си цзиньпин
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144501/15/1445011590_0:180:2401:1530_1920x0_80_0_0_5fe949b4504b4e3c5f37ff5a10401af6.jpg
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Согласно заявлению управления морской полиции КНР, в среду несколько японских кораблей "незаконно вошли в территориальные воды Китая в районе островов Дяоюйдао". Отмечается, что корабли морской полиции КНР "приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом". Ван Вэньбинь заявил, что Япония "должна прекратить правонарушения и провокации в акватории островов Дяоюйдао и избегать дальнейшего усложнения ситуации". Дипломат подчеркнул, что острова Дяоюйдао являются "исконной территорией Китая". Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
https://ria.ru/20231101/kitay-1906595346.html
https://ria.ru/20230918/buy-1896879017.html
япония
китай
сенкаку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144501/15/1445011590_0:0:2117:1588_1920x0_80_0_0_d8952bdf245a4c7eeccda0fe3820f30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, сенкаку, ли кэцян, си цзиньпин, синдзо абэ
В мире, Япония, Китай, Сенкаку, Ли Кэцян, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории островов Дяоюйдао
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Согласно заявлению управления морской полиции КНР, в среду несколько японских кораблей "незаконно вошли в территориальные воды Китая в районе островов Дяоюйдао". Отмечается, что корабли морской полиции КНР "приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом".
Китай призвал Японию не посылать корабли в акваторию спорных островов
Ван Вэньбинь заявил, что Япония "должна прекратить правонарушения и провокации в акватории островов Дяоюйдао и избегать дальнейшего усложнения ситуации".
Дипломат подчеркнул, что острова Дяоюйдао являются "исконной территорией Китая".
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море
. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине
напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США
и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава
. На Тайване
и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ
в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином
и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном
.
СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии