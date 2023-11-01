https://ria.ru/20231101/kitay-1906619573.html

МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов

МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов - РИА Новости, 01.11.2023

МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов

Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:55

2023-11-01T10:55

2023-11-01T10:55

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китай

сенкаку

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си цзиньпин

синдзо абэ

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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Согласно заявлению управления морской полиции КНР, в среду несколько японских кораблей "незаконно вошли в территориальные воды Китая в районе островов Дяоюйдао". Отмечается, что корабли морской полиции КНР "приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом". Ван Вэньбинь заявил, что Япония "должна прекратить правонарушения и провокации в акватории островов Дяоюйдао и избегать дальнейшего усложнения ситуации". Дипломат подчеркнул, что острова Дяоюйдао являются "исконной территорией Китая". Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

https://ria.ru/20231101/kitay-1906595346.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, сенкаку, ли кэцян, си цзиньпин, синдзо абэ