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МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов - РИА Новости, 01.11.2023
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10:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kitay-1906619573.html
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов - РИА Новости, 01.11.2023
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов
Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:55
2023-11-01T10:55
в мире
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китай
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ли кэцян
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Согласно заявлению управления морской полиции КНР, в среду несколько японских кораблей "незаконно вошли в территориальные воды Китая в районе островов Дяоюйдао". Отмечается, что корабли морской полиции КНР "приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом". Ван Вэньбинь заявил, что Япония "должна прекратить правонарушения и провокации в акватории островов Дяоюйдао и избегать дальнейшего усложнения ситуации". Дипломат подчеркнул, что острова Дяоюйдао являются "исконной территорией Китая". Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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в мире, япония, китай, сенкаку, ли кэцян, си цзиньпин, синдзо абэ
В мире, Япония, Китай, Сенкаку, Ли Кэцян, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ
МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории спорных островов

МИД Китая призвал Японию прекратить провокации в акватории островов Дяоюйдао

© AP Photo / Japan Coast GuardКорабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку (Дяоюйдао)
Корабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку (Дяоюйдао) - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Japan Coast Guard
Корабль береговой охраны Китая у островов Сенкаку (Дяоюйдао). Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Япония должна прекратить провокации в акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Согласно заявлению управления морской полиции КНР, в среду несколько японских кораблей "незаконно вошли в территориальные воды Китая в районе островов Дяоюйдао". Отмечается, что корабли морской полиции КНР "приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом".
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Ван Вэньбинь заявил, что Япония "должна прекратить правонарушения и провокации в акватории островов Дяоюйдао и избегать дальнейшего усложнения ситуации".
Дипломат подчеркнул, что острова Дяоюйдао являются "исконной территорией Китая".
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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В миреЯпонияКитайСенкакуЛи КэцянСи ЦзиньпинСиндзо Абэ
 
 
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