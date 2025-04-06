Рейтинг@Mail.ru
Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/kitaj-2009604430.html
Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов
Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов - РИА Новости, 06.04.2025
Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов
Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:12:00+03:00
2025-04-06T09:12:00+03:00
в мире
китай
япония
сенкаку
синдзо абэ
си цзиньпин
ли кэцян
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146468/03/1464680325_76:0:3717:2048_1920x0_80_0_0_0a65f94e085c78d6bac2425186b5077d.jpg
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. Как сообщил Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, с 5 по 6 апреля японское рыболовецкое судно "незаконно заходило в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао". "Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня. Он отметил, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова - исконная территория Китая. "Призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этом районе", - подчеркнул он. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
https://ria.ru/20250322/japonija-2006670870.html
https://ria.ru/20250206/korabl-1997652300.html
китай
япония
сенкаку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146468/03/1464680325_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_cc4df67dec5b37baa4c9640045da3070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, сенкаку, синдзо абэ, си цзиньпин, ли кэцян, wechat
В мире, Китай, Япония, Сенкаку, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, WeChat
Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов

Китайская полиция вывела японское рыболовное судно из акватории спорных островов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Судно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.
Как сообщил Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, с 5 по 6 апреля японское рыболовецкое судно "незаконно заходило в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао".
Вид Токио - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Япония и Китай провели первый за шесть лет экономический диалог
22 марта, 16:01
"Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня.
Он отметил, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова - исконная территория Китая.
«
"Призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этом районе", - подчеркнул он.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
Корабль ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Корабль ВМС Китая предотвратил нападение пиратов на торговое судно
6 февраля, 09:02
 
В миреКитайЯпонияСенкакуСиндзо АбэСи ЦзиньпинЛи КэцянWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала