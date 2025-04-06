https://ria.ru/20250406/kitaj-2009604430.html

Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов

Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов - РИА Новости, 06.04.2025

Китайская полиция вытеснила японское судно из акватории спорных островов

Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:12:00+03:00

2025-04-06T09:12:00+03:00

2025-04-06T09:12:00+03:00

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Морская полиция Китая вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщил официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь. Как сообщил Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, с 5 по 6 апреля японское рыболовецкое судно "незаконно заходило в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао". "Корабли морской полиции Китая, согласно закону, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в сообщении Лю Дэцзюня. Он отметил, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова - исконная территория Китая. "Призываем японскую сторону немедленно прекратить все незаконные действия в этом районе", - подчеркнул он. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

https://ria.ru/20250322/japonija-2006670870.html

https://ria.ru/20250206/korabl-1997652300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, япония, сенкаку, синдзо абэ, си цзиньпин, ли кэцян, wechat