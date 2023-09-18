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СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии

СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии

Китай установил исследовательский буй в водах внутри исключительной экономической зоны Японии близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), Токио РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T03:38

2023-09-18T03:38

2023-09-18T05:35

япония

китай

сенкаку

синдзо абэ

хирокадзу мацуно

си цзиньпин

в мире

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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Китай установил исследовательский буй в водах внутри исключительной экономической зоны Японии близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), Токио заявил протест в связи с данными действиями, пишет газета "Иомиури".По данным источников издания, буй был обнаружен береговой службой Японии 11 июля. Специалисты отмечают, что Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Китай 28 августа опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На ней была изображена "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Внутри отделенной линией зоны попали и острова Сенкаку (Дяоюйдао). Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что правительство в Токио направило решительный протест Китаю в связи с его территориальными претензиями, отраженными в новой "стандартной карте".Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. В Токио убеждены, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892824348.html

https://ria.ru/20230729/kitay-1887021845.html

япония

китай

сенкаку

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япония, китай, сенкаку, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, си цзиньпин, в мире