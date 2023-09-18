Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 18.09.2023 (обновлено: 05:35 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/buy-1896879017.html
СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии
СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии
Китай установил исследовательский буй в водах внутри исключительной экономической зоны Японии близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), Токио РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T03:38
2023-09-18T05:35
япония
китай
сенкаку
синдзо абэ
хирокадзу мацуно
си цзиньпин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_0:117:2644:1604_1920x0_80_0_0_bebbc76b1e4a0100382a13935f0e4b71.jpg
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Китай установил исследовательский буй в водах внутри исключительной экономической зоны Японии близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), Токио заявил протест в связи с данными действиями, пишет газета "Иомиури".По данным источников издания, буй был обнаружен береговой службой Японии 11 июля. Специалисты отмечают, что Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Китай 28 августа опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На ней была изображена "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Внутри отделенной линией зоны попали и острова Сенкаку (Дяоюйдао). Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что правительство в Токио направило решительный протест Китаю в связи с его территориальными претензиями, отраженными в новой "стандартной карте".Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. В Токио убеждены, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
https://ria.ru/20230829/yaponiya-1892824348.html
https://ria.ru/20230729/kitay-1887021845.html
япония
китай
сенкаку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_176:0:2469:1720_1920x0_80_0_0_f632815edf91f93c6bdfc94cefa781ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, китай, сенкаку, синдзо абэ, хирокадзу мацуно, си цзиньпин, в мире
Япония, Китай, Сенкаку, Синдзо Абэ, Хирокадзу Мацуно, Си Цзиньпин, В мире
СМИ: Китай установил буй у спорных островов в экономической зоне Японии

"Иомиури": у островов Сенкаку в экономической зоне Японии заметили китайский буй

© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Emily Wang
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Китай установил исследовательский буй в водах внутри исключительной экономической зоны Японии близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), Токио заявил протест в связи с данными действиями, пишет газета "Иомиури".
По данным источников издания, буй был обнаружен береговой службой Японии 11 июля. Специалисты отмечают, что Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Япония хочет обсудить с Китаем вопрос воды с аварийной АЭС
29 августа, 09:36
Китай 28 августа опубликовал издание своей "стандартной карты" 2023 года со спорными районами. На ней была изображена "линия с девятью штрихами", отражающая претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря. В спор за эти территории в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Внутри отделенной линией зоны попали и острова Сенкаку (Дяоюйдао).
Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что правительство в Токио направило решительный протест Китаю в связи с его территориальными претензиями, отраженными в новой "стандартной карте".
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. В Токио убеждены, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Китай призвал Японию быть осторожнее в заявлениях о военной безопасности
29 июля, 06:27
 
ЯпонияКитайСенкакуСиндзо АбэХирокадзу МацуноСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала