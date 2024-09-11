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Власти Японии вынесли предупреждение NHK из-за слов китайского сотрудника - РИА Новости, 11.09.2024
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06:44 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/yaponiya-1971975401.html
Власти Японии вынесли предупреждение NHK из-за слов китайского сотрудника
Власти Японии вынесли предупреждение NHK из-за слов китайского сотрудника - РИА Новости, 11.09.2024
Власти Японии вынесли предупреждение NHK из-за слов китайского сотрудника
Министерство общенациональных дел и коммуникаций Японии вынесло административное предупреждение телерадиовещательной корпорации NHK в связи с инцидентом, когда... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:44
2024-09-11T06:44
япония
китай
сенкаку
синдзо абэ
си цзиньпин
ли кэцян
в мире
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ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Министерство общенациональных дел и коммуникаций Японии вынесло административное предупреждение телерадиовещательной корпорации NHK в связи с инцидентом, когда китайский сотрудник в ходе выпуска радиопередачи назвал спорные острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао - ред.) "китайской территорией". Как сообщает агентство Киодо, власти потребовали от NHK предпринять необходимые меры для недопущения повторения подобного инцидента. Накануне телеканал обнародовал результаты внутреннего расследования в отношении китайского сотрудника, который 19 августа в ходе выпуска радиопередачи на китайском языке отклонился от утвержденного текста и назвал острова Сенкаку (Дяоюйдао) "китайской территорией". Сотрудник был уволен. После инцидента редактор, ответственный за выпуск, подал заявление об увольнении, а председатель компании и четверо других высокопоставленных сотрудника добровольно вернули половину своей зарплаты. "Этот чрезвычайно серьёзный инцидент, при котором компания не смогла выполнить свои обязанности в рамках закона о распространении информации, а также нарушила свои собственные стандарты по международному вещанию. Мы вновь приносим наши искренние извинения", - отмечается в заявлении NHK. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
https://ria.ru/20240131/proniknovenie-1924492876.html
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япония, китай, сенкаку, синдзо абэ, си цзиньпин, ли кэцян, в мире
Япония, Китай, Сенкаку, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, В мире
Власти Японии вынесли предупреждение NHK из-за слов китайского сотрудника

Власти Японии вынесли предупреждение NHK из-за слов сотрудника из КНР о Сенкаку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Министерство общенациональных дел и коммуникаций Японии вынесло административное предупреждение телерадиовещательной корпорации NHK в связи с инцидентом, когда китайский сотрудник в ходе выпуска радиопередачи назвал спорные острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао - ред.) "китайской территорией".
Как сообщает агентство Киодо, власти потребовали от NHK предпринять необходимые меры для недопущения повторения подобного инцидента.
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Накануне телеканал обнародовал результаты внутреннего расследования в отношении китайского сотрудника, который 19 августа в ходе выпуска радиопередачи на китайском языке отклонился от утвержденного текста и назвал острова Сенкаку (Дяоюйдао) "китайской территорией". Сотрудник был уволен. После инцидента редактор, ответственный за выпуск, подал заявление об увольнении, а председатель компании и четверо других высокопоставленных сотрудника добровольно вернули половину своей зарплаты.
"Этот чрезвычайно серьёзный инцидент, при котором компания не смогла выполнить свои обязанности в рамках закона о распространении информации, а также нарушила свои собственные стандарты по международному вещанию. Мы вновь приносим наши искренние извинения", - отмечается в заявлении NHK.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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