https://ria.ru/20231028/kitay-1905767573.html
Эксперт объяснил, как смерть Ли Кэцяна повлияет на политику Китая
Эксперт объяснил, как смерть Ли Кэцяна повлияет на политику Китая - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперт объяснил, как смерть Ли Кэцяна повлияет на политику Китая
Кончина бывшего премьера госсовета Китая Ли Кэцяна повлияет на укрепление власти председателя КНР Си Цзиньпина, активизацию стратегического сотрудничества... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:49
2023-10-28T04:49
2023-10-28T04:49
китай
сша
пекин
ли кэцян
си цзиньпин
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СЕУЛ, 28 окт - РИА Новости. Кончина бывшего премьера госсовета Китая Ли Кэцяна повлияет на укрепление власти председателя КНР Си Цзиньпина, активизацию стратегического сотрудничества Пекина и Москвы и формирование многополярного международного порядка, заявил в интервью РИА Новости директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын. Ранее сообщалось, что бывший премьер госсовета КНР Ли Кэцян скончался в пятницу в результате сердечного приступа, ему было 68 лет. "Не только стратегическое укрепление (сотрудничества - ред) в области экономики и безопасности между Китаем и Россией, но и преобразование ставшего многополярным международного порядка будет продолжаться в еще более быстром темпе. Во внутренней политике также система государственного управления Си Цзиньпина будет укреплена", - считает эксперт. Он также отметил, что усилится влияние "сторонников жесткой линии" из числа консерваторов, приближенных к Си Цзиньпину. "Отношения США и Китая могут стать крайне сложными, хотя внешне это так не выглядит", - подытожил Чон Чжэ Хын. Ли Кэцян с 2012 по 2022 год был вторым человеком в иерархии Коммунистической партии Китая, с 2013 по 2023 год руководил правительством в сложный период "торговой войны" с США и пандемии. Во время нахождения на посту премьера госсовета он последовательно продвигал активизацию частного сектора экономики и иностранных инвестиций, упрощал государственные процедуры. Ли Кэцян многим запомнился тем, что довольно непринужденно общался с политиками, журналистами и простыми людьми, остроумно и уместно шутил, был привержен продвижению открытости Китая внешнему миру. На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2023 года Ли Кэцян выступил со своим последним докладом о работе правительства, а по завершении сессии ушел на пенсию, после чего не появлялся в публичном пространстве. Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Института исследований политики США - КНР Университета Ачжу Ким Хын Гю, смерть Ли Кэцяна вызвана естественными причинами, вероятность какого-либо политического заговора низка. Причиной ухудшения здоровья политика, скорее всего, стал "стресс, накопившийся как за время пребывания на посту, так и после ухода".
https://ria.ru/20220525/poryadok-1790697186.html
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китай, сша, пекин, ли кэцян, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, США, Пекин, Ли Кэцян, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Эксперт объяснил, как смерть Ли Кэцяна повлияет на политику Китая
Эксперт Чон: смерть Ли Кэцяна повлияет на укрепление власти Си Цзиньпина
СЕУЛ, 28 окт - РИА Новости. Кончина бывшего премьера госсовета Китая Ли Кэцяна повлияет на укрепление власти председателя КНР Си Цзиньпина, активизацию стратегического сотрудничества Пекина и Москвы и формирование многополярного международного порядка, заявил в интервью РИА Новости директор Центра китайских исследований в Институте Сечжона Чон Чжэ Хын.
Ранее сообщалось, что бывший премьер госсовета КНР Ли Кэцян скончался в пятницу в результате сердечного приступа, ему было 68 лет.
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"Не только стратегическое укрепление (сотрудничества - ред) в области экономики и безопасности между Китаем и Россией
, но и преобразование ставшего многополярным международного порядка будет продолжаться в еще более быстром темпе. Во внутренней политике также система государственного управления Си Цзиньпина будет укреплена", - считает эксперт.
Он также отметил, что усилится влияние "сторонников жесткой линии" из числа консерваторов, приближенных к Си Цзиньпину.
"Отношения США
и Китая могут стать крайне сложными, хотя внешне это так не выглядит", - подытожил Чон Чжэ Хын.
Ли Кэцян с 2012 по 2022 год был вторым человеком в иерархии Коммунистической партии Китая, с 2013 по 2023 год руководил правительством в сложный период "торговой войны" с США и пандемии. Во время нахождения на посту премьера госсовета он последовательно продвигал активизацию частного сектора экономики и иностранных инвестиций, упрощал государственные процедуры.
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Ли Кэцян многим запомнился тем, что довольно непринужденно общался с политиками, журналистами и простыми людьми, остроумно и уместно шутил, был привержен продвижению открытости Китая внешнему миру. На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей
в марте 2023 года Ли Кэцян выступил со своим последним докладом о работе правительства, а по завершении сессии ушел на пенсию, после чего не появлялся в публичном пространстве.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Института исследований политики США - КНР Университета Ачжу Ким Хын Гю, смерть Ли Кэцяна вызвана естественными причинами, вероятность какого-либо политического заговора низка. Причиной ухудшения здоровья политика, скорее всего, стал "стресс, накопившийся как за время пребывания на посту, так и после ухода".
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