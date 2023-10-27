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Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян - РИА Новости, 27.10.2023
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03:25 27.10.2023 (обновлено: 08:32 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/premer-1905535685.html
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян - РИА Новости, 27.10.2023
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T03:25
2023-10-27T08:32
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ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет, сообщило Центральное телевидение Китая.В последнее время экс-чиновник находился на отдыхе в Шанхае.Накануне у него случился внезапный сердечный приступ, Ли Кэцян скончался 27 октября в 0:10 по шанхайскому времени (26 октября 19.10 мск).Ли Кэцян родился в уезде Динъюань провинции Аньхой в июле 1955 года. В 1976 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). Учился в Пекинском университете, занимал партийные должности на различном уровне. С 2007 года стал членом Политбюро ЦК КПК, в марте 2008 года был утвержден вице-премьером Государственного совета КНР.Премьер-министром Ли Кэцян стал в марте 2013 года. Он возглавлял правительство Китая десять лет в тяжелый период "торговой войны" с США. На посту он уделял особое внимание развитию частной экономики, привлечению иностранных инвестиций, упрощал государственные процедуры.В марте этого года на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей Ли Кэцян выступил со своим последним докладом о работе правительства, а после завершения парламентской сессии ушел на пенсию.
https://ria.ru/20231027/soboleznovaniya-1905542775.html
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китай, ли кэцян, шанхай, в мире
Китай, Ли Кэцян, Шанхай, В мире
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер от сердечного приступа в возрасте 68 лет

© AP Photo / MTI/Tamas KovacsБывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 27 ноября 2017
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 27 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / MTI/Tamas Kovacs
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ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет, сообщило Центральное телевидение Китая.
В последнее время экс-чиновник находился на отдыхе в Шанхае.
Накануне у него случился внезапный сердечный приступ, Ли Кэцян скончался 27 октября в 0:10 по шанхайскому времени (26 октября 19.10 мск).
Ли Кэцян родился в уезде Динъюань провинции Аньхой в июле 1955 года. В 1976 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). Учился в Пекинском университете, занимал партийные должности на различном уровне. С 2007 года стал членом Политбюро ЦК КПК, в марте 2008 года был утвержден вице-премьером Государственного совета КНР.
Премьер-министром Ли Кэцян стал в марте 2013 года. Он возглавлял правительство Китая десять лет в тяжелый период "торговой войны" с США. На посту он уделял особое внимание развитию частной экономики, привлечению иностранных инвестиций, упрощал государственные процедуры.
В марте этого года на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей Ли Кэцян выступил со своим последним докладом о работе правительства, а после завершения парламентской сессии ушел на пенсию.
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