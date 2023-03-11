https://ria.ru/20230311/kitay-1857194245.html
Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР
Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР - РИА Новости, 11.03.2023
Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР, отметив беспрецедентно высокий уровень... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:19
2023-03-11T10:19
2023-03-11T10:52
китай
россия
в мире
михаил мишустин
си цзиньпин
ли кэцян
всекитайское собрание народных представителей
ли цян
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР, отметив беспрецедентно высокий уровень партнерства стран, сообщила пресс-служба кабмина РФ.Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР."Уважаемый господин Ли Цян, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю избрания на пост премьера Государственного совета Китайской Народной Республики... Объединяющие Россию и Китай отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю многовековую историю", - говорится в сообщении.По словам Мишустина, между Россией и Китаем расширяется торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности и высоких технологий, укрепляются гуманитарные контакты и межрегиональные связи. Он отметил, что регулярные встречи глав правительств стран играю важную роль в "наращивании практической кооперации". Кроме того, такой формат позволяет координировать многоплановое взаимодействие РФ и КНР."Подтверждаю готовность к содержательным переговорам с Вами в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств в текущем году", - добавляется в сообщении.В заключение Мишустин пожелал Ли Цяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.Кандидатуру Ли Цяна на пост премьера Госсовета КНР выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, голосование состоялось в субботу утром на четвертом пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Срок полномочий премьера Госсовета КНР составляет пять лет, один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков.Ли Цян сменит на посту премьера Ли Кэцяна, который руководил правительством два пятилетних срока в тяжелый период "торговой войны" с США и пандемии. Ли Цяна считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики, на XX Съезде КПК в октябре прошлого года 63-летний политик вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК и занял второе место в партийной иерархии.Ли Цян родился и большую часть своей карьеры работал на различных должностях в китайской восточной провинции Чжэцзян, в которой Си Цзиньпин занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2003-2007 годах. В 2011 году Ли Цян занял пост замглавы парткома провинции Чжэцзян, а в 2012-2016 года был её губернатором, в 2016-2017 году был главой парткома соседней с Чжэцзяном провинции Цзянсу, а с октября 2017 по 28 октября 2022 года - главой городского комитета КПК Шанхая.Эксперты еще в прошлом году называли его фаворитом в гонке за кресло премьера, однако отмечали, что его позиции несколько пошатнулись после того, как мегаполис под его руководством с большим трудом весной 2022 года смог справиться со вспышкой коронавируса и масштабным локдауном.
https://ria.ru/20230311/kitay-1857188001.html
https://ria.ru/20230311/generaly-1857174482.html
https://ria.ru/20230311/premer-1857175635.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, михаил мишустин, си цзиньпин, ли кэцян, всекитайское собрание народных представителей, ли цян
Китай, Россия, В мире, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Всекитайское собрание народных представителей, Ли Цян
Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР
Российский премьер Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР, отметив беспрецедентно высокий уровень партнерства стран, сообщила
пресс-служба кабмина РФ.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна
на должность премьера Госсовета КНР.
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"Уважаемый господин Ли Цян, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас по случаю избрания на пост премьера Государственного совета Китайской Народной Республики... Объединяющие Россию и Китай отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю многовековую историю", - говорится в сообщении.
По словам Мишустина, между Россией и Китаем расширяется торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности и высоких технологий, укрепляются гуманитарные контакты и межрегиональные связи. Он отметил, что регулярные встречи глав правительств стран играю важную роль в "наращивании практической кооперации". Кроме того, такой формат позволяет координировать многоплановое взаимодействие РФ и КНР.
"Подтверждаю готовность к содержательным переговорам с Вами в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств в текущем году", - добавляется в сообщении.
В заключение Мишустин пожелал Ли Цяну крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности.
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Кандидатуру Ли Цяна на пост премьера Госсовета КНР выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, голосование состоялось в субботу утром на четвертом пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Срок полномочий премьера Госсовета КНР составляет пять лет, один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков.
Ли Цян сменит на посту премьера Ли Кэцяна, который руководил правительством два пятилетних срока в тяжелый период "торговой войны" с США и пандемии. Ли Цяна считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики, на XX Съезде КПК в октябре прошлого года 63-летний политик вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК и занял второе место в партийной иерархии.
Ли Цян родился и большую часть своей карьеры работал на различных должностях в китайской восточной провинции Чжэцзян, в которой Си Цзиньпин занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2003-2007 годах. В 2011 году Ли Цян занял пост замглавы парткома провинции Чжэцзян, а в 2012-2016 года был её губернатором, в 2016-2017 году был главой парткома соседней с Чжэцзяном провинции Цзянсу, а с октября 2017 по 28 октября 2022 года - главой городского комитета КПК Шанхая.
Эксперты еще в прошлом году называли его фаворитом в гонке за кресло премьера, однако отмечали, что его позиции несколько пошатнулись после того, как мегаполис под его руководством с большим трудом весной 2022 года смог справиться со вспышкой коронавируса и масштабным локдауном.
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