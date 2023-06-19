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Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию - РИА Новости, 19.06.2023
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14:00 19.06.2023 (обновлено: 14:06 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию - РИА Новости, 19.06.2023
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию
Китай мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию для достижения "справедливого мира" на Украине, заявил в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:00
2023-06-19T14:06
в мире
россия
украина
москва
франк-вальтер штайнмайер
ли кэцян
василий небензя
нато
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Китай мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию для достижения "справедливого мира" на Украине, заявил в понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, написала в Twitter пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин."Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира," - написала Керстин Гаммелин. В ходе переговоров Штайнмайер и Ли подробно обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы. "Сегодня Китай - крупнейший партнер Германии по торговле товарами. Сотрудничество остается важным вопросом, но оно изменилось в последние годы. Китай - партнер для Германии и Европы, но при этом все больше становится конкурентом и соперником на политической арене," - написала Гаммелин. Стороны также обсудили китайско-американские отношения. Штайнмайер подчеркнул их важность для глобальной безопасности и сотрудничества, а также призвал к усилению каналов коммуникации между Пекином и Вашингтоном. Запад постоянно призывает Россию к переговорам по Украине, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. На этом фоне Запада продолжает втягивать Украину в НАТО и накачивать его оружием, на что в Москве не раз заявляли, что страны альянса "играют с огнем". В РФ заявляли также, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230614/peregovory-1878180413.html
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в мире, россия, украина, москва, франк-вальтер штайнмайер, ли кэцян, василий небензя, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ли Кэцян, Василий Небензя, НАТО
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию

Глава Германии Штайнмайер: Китай мог бы повлиять на Россию для достижения мира на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Китай мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию для достижения "справедливого мира" на Украине, заявил в понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, написала в Twitter пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.
"Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира," - написала Керстин Гаммелин.
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В ходе переговоров Штайнмайер и Ли подробно обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы.
"Сегодня Китай - крупнейший партнер Германии по торговле товарами. Сотрудничество остается важным вопросом, но оно изменилось в последние годы. Китай - партнер для Германии и Европы, но при этом все больше становится конкурентом и соперником на политической арене," - написала Гаммелин.
Стороны также обсудили китайско-американские отношения. Штайнмайер подчеркнул их важность для глобальной безопасности и сотрудничества, а также призвал к усилению каналов коммуникации между Пекином и Вашингтоном.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам по Украине, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
На этом фоне Запада продолжает втягивать Украину в НАТО и накачивать его оружием, на что в Москве не раз заявляли, что страны альянса "играют с огнем". В РФ заявляли также, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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В миреРоссияУкраинаМоскваФранк-Вальтер ШтайнмайерЛи КэцянВасилий НебензяНАТО
 
 
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