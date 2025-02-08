Трамп и Исиба подтвердили обязательства по совместной обороне
Трамп и Исиба подтвердили обязательства по совместной обороне островов Сенкаку
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп встречается с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 7 февраля 2025 года, в Вашингтоне.
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп встречается с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 7 февраля 2025 года, в Вашингтоне.. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Сигэру Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусматривающие коллективную оборону, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, говорится в их совместном заявлении.
Речь идет о статье V Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией, который предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одну из сторон в области, находящейся под её административным контролем.
Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы".
Лидеры также подтвердили приверженность укреплению альянса США и Японии как ключевого элемента безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
В сентябре 2024 года Япония заявила Китаю протест в связи с обнаруженным в исключительной экономической зоне Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) исследовательским буем. Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Тема исследовательских буев в исключительной экономической зоне Японии постоянно поднимается в ходе двусторонних переговоров.