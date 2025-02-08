https://ria.ru/20250208/tramp-1998098905.html

Трамп и Исиба подтвердили обязательства по совместной обороне

Трамп и Исиба подтвердили обязательства по совместной обороне - РИА Новости, 08.02.2025

Трамп и Исиба подтвердили обязательства по совместной обороне

Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Сигэру Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусматривающие коллективную оборону, распространяются... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:25:00+03:00

2025-02-08T03:25:00+03:00

2025-02-08T04:18:00+03:00

в мире

япония

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сенкаку

дональд трамп

сигэру исиба

синдзо абэ

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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Сигэру Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусматривающие коллективную оборону, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, говорится в их совместном заявлении. Речь идет о статье V Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией, который предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одну из сторон в области, находящейся под её административным контролем."Лидеры двух стран подтвердили, что... действие статьи V Договора применяется к островам Сенкаку, и выразили решительное несогласие с любыми действиями, направленными на подрыв мирного управления Японией этими островами", — подчеркивается в документе. Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы".Лидеры также подтвердили приверженность укреплению альянса США и Японии как ключевого элемента безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. В сентябре 2024 года Япония заявила Китаю протест в связи с обнаруженным в исключительной экономической зоне Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) исследовательским буем. Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Тема исследовательских буев в исключительной экономической зоне Японии постоянно поднимается в ходе двусторонних переговоров.

https://ria.ru/20250208/tramp-1998098451.html

https://ria.ru/20250207/spg-1998085990.html

япония

китай

сенкаку

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в мире, япония, китай, сенкаку, дональд трамп, сигэру исиба, синдзо абэ