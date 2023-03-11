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Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 11.03.2023
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06:08 11.03.2023 (обновлено: 10:12 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/premer-1857174328.html
Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР
Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 11.03.2023
Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T06:08
2023-03-11T10:12
китай
в мире
чжэцзян
сша
си цзиньпин
ли кэцян
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна премьером Госсовета.Кандидатуру Ли Цяна выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, он же сразу после оглашения результатов голосования подписал указ о назначении. Срок полномочий премьера составляет пять лет, один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков.Теперь Ли Цяну предстоит сформировать правительство и выдвинуть кандидатуры на должности вице-премьеров, министров и глав управлений. Их депутаты парламента должны утвердить завтра утром.Сессия ВСНП закроется 13 марта, после чего Ли Цян проведет первую пресс-конференцию в качестве премьера Госсовета.Ли Цян сменит на этом посту Ли Кэцяна, который руководил правительством десять лет в тяжелый период "торговой войны" с США и пандемии. Ли Цяна считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики. На XX съезде КПК, состоявшемся в октябре прошлого года, 63-летний политик вошел в состав постоянного комитета политбюро и занял второе место в партийной иерархии.Ли Цян родился в восточной провинции Чжэцзян, там же провел большую часть своей карьеры. В 2003-2007 годах Си Цзиньпин был там секретарем провинциального комитета партии. В 2011 году Ли Цян стал заместителем главы парткома провинции Чжэцзян, в 2012-2016 годах был ее губернатором, в 2016-2017 годах возглавлял партком соседней провинции Цзянсу, а с октября 2017-го по 28 октября 2022-го был главой городского комитета КПК Шанхая.Эксперты еще в прошлом году называли его фаворитом в гонке за кресло премьера, хотя и отмечали, что его позиции несколько пошатнулись после того, как Шанхай под его руководством с большим трудом смог справиться с весенней вспышкой коронавируса и масштабным локдауном.
https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html
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китай, в мире, чжэцзян, сша, си цзиньпин, ли кэцян, всекитайское собрание народных представителей
Китай, В мире, Чжэцзян, США, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Всекитайское собрание народных представителей
Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР

Премьером Госсовета КНР назначили члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ли Цяна

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер госсовета КНР Ли Цян
Премьер госсовета КНР Ли Цян - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер госсовета КНР Ли Цян
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна премьером Госсовета.
Кандидатуру Ли Цяна выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, он же сразу после оглашения результатов голосования подписал указ о назначении. Срок полномочий премьера составляет пять лет, один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР
Вчера, 09:48
Теперь Ли Цяну предстоит сформировать правительство и выдвинуть кандидатуры на должности вице-премьеров, министров и глав управлений. Их депутаты парламента должны утвердить завтра утром.
Сессия ВСНП закроется 13 марта, после чего Ли Цян проведет первую пресс-конференцию в качестве премьера Госсовета.
Ли Цян сменит на этом посту Ли Кэцяна, который руководил правительством десять лет в тяжелый период "торговой войны" с США и пандемии. Ли Цяна считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики. На XX съезде КПК, состоявшемся в октябре прошлого года, 63-летний политик вошел в состав постоянного комитета политбюро и занял второе место в партийной иерархии.
Ли Цян родился в восточной провинции Чжэцзян, там же провел большую часть своей карьеры. В 2003-2007 годах Си Цзиньпин был там секретарем провинциального комитета партии. В 2011 году Ли Цян стал заместителем главы парткома провинции Чжэцзян, в 2012-2016 годах был ее губернатором, в 2016-2017 годах возглавлял партком соседней провинции Цзянсу, а с октября 2017-го по 28 октября 2022-го был главой городского комитета КПК Шанхая.
Эксперты еще в прошлом году называли его фаворитом в гонке за кресло премьера, хотя и отмечали, что его позиции несколько пошатнулись после того, как Шанхай под его руководством с большим трудом смог справиться с весенней вспышкой коронавируса и масштабным локдауном.
Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Чжана и Хэ назначили зампредседателя Центрального военного совета КНР
06:11
 
КитайВ миреЧжэцзянСШАСи ЦзиньпинЛи КэцянВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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