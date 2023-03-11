https://ria.ru/20230311/premer-1857174328.html

Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР

Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 11.03.2023

Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T06:08

2023-03-11T06:08

2023-03-11T10:12

китай

в мире

чжэцзян

сша

си цзиньпин

ли кэцян

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили назначение члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна премьером Госсовета.Кандидатуру Ли Цяна выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, он же сразу после оглашения результатов голосования подписал указ о назначении. Срок полномочий премьера составляет пять лет, один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков.Теперь Ли Цяну предстоит сформировать правительство и выдвинуть кандидатуры на должности вице-премьеров, министров и глав управлений. Их депутаты парламента должны утвердить завтра утром.Сессия ВСНП закроется 13 марта, после чего Ли Цян проведет первую пресс-конференцию в качестве премьера Госсовета.Ли Цян сменит на этом посту Ли Кэцяна, который руководил правительством десять лет в тяжелый период "торговой войны" с США и пандемии. Ли Цяна считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики. На XX съезде КПК, состоявшемся в октябре прошлого года, 63-летний политик вошел в состав постоянного комитета политбюро и занял второе место в партийной иерархии.Ли Цян родился в восточной провинции Чжэцзян, там же провел большую часть своей карьеры. В 2003-2007 годах Си Цзиньпин был там секретарем провинциального комитета партии. В 2011 году Ли Цян стал заместителем главы парткома провинции Чжэцзян, в 2012-2016 годах был ее губернатором, в 2016-2017 годах возглавлял партком соседней провинции Цзянсу, а с октября 2017-го по 28 октября 2022-го был главой городского комитета КПК Шанхая.Эксперты еще в прошлом году называли его фаворитом в гонке за кресло премьера, хотя и отмечали, что его позиции несколько пошатнулись после того, как Шанхай под его руководством с большим трудом смог справиться с весенней вспышкой коронавируса и масштабным локдауном.

https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html

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китай, в мире, чжэцзян, сша, си цзиньпин, ли кэцян, всекитайское собрание народных представителей